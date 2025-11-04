november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Igazi őszi időjárás vár ránk holnap Hevesben

Címkék#időjárásjelentés#felhőzet#hőmérséklet#időjárás

Szerdán őszi nyugalom költözik a vármegyébe. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben.

Heol.hu

A látási viszonyok javulását követően túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű – számolt be a szerdai időjárásról a Hungaromet. Szerencsére a holnapi időjárás Hevesben sem fog nagymértékben eltérni az országostól.

Holnapi időjárás Heves: nyugodt, csendes idő vár ránk.
Holnapi időjárás Heves: nyugodt, csendes idő vár ránk.
Forrás: Bús Csaba

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hevesben

Reggel: Hajnalban akár 5°C-ig süllyedhet a hőmérséklet. Utána viszont lassú felmelegedésre számíthatunk. A reggeli órákban még szerencsére viszonylag derült vagy gyengén felhős idő várható, a légmozgás jellemzően gyenge, a szél főként északnyugatról 3-6 km/h-val érkezik.

Délután: Délután felszakadozik a felhőzet és napos idő várható, a hőmérséklet elérheti akár a 14-15 °C-ot is. A légmozgás viszont megélénkül, néhány helyen lehetnek akár 20 km/h körüli széllökések is — ez fokozhatja a hidegérzetet. A felhőzet fokozatosan növekszik, délutánra észak-nyugat felől fokozatosan beborulhat.

Este: A felhőzet tovább sűrűsödik, csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet többnyire 9-11 °C körül alakul, a szél erősödhet, este már 20-25 km/h-ra is emelkedhetnek az széllökések. 

Aktuális riasztások

Jelenleg nem adtak ki meteorológiai riasztást a vármegyére. Azonban szerdán a hajnali órákban néhol sűrű köd képződhet.

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Egeri járás3–513–156–8
Gyöngyösi járás3–513–156–8
Hatvani járás3–613–157–9
Hevesi járás2–412–145–7
Pétervásárai járás2–411–135–7

Milyen idő lesz holnap?

Az időjárás holnap a ködfoltok feloszlása után kellemes, többnyire napos arcát mutatja majd: reggel még hűvösre ébredünk, ezért érdemes rétegesen öltözni, délutánra viszont 15°C-ig melegszik a levegő. A kellemes, napos délután remek alkalmat kínál egy kis sétára, kinti kikapcsolódásra vagy sportolásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu