Igazi őszi időjárás vár ránk holnap Hevesben
Szerdán őszi nyugalom költözik a vármegyébe. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben.
A látási viszonyok javulását követően túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű – számolt be a szerdai időjárásról a Hungaromet. Szerencsére a holnapi időjárás Hevesben sem fog nagymértékben eltérni az országostól.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hevesben
Reggel: Hajnalban akár 5°C-ig süllyedhet a hőmérséklet. Utána viszont lassú felmelegedésre számíthatunk. A reggeli órákban még szerencsére viszonylag derült vagy gyengén felhős idő várható, a légmozgás jellemzően gyenge, a szél főként északnyugatról 3-6 km/h-val érkezik.
Délután: Délután felszakadozik a felhőzet és napos idő várható, a hőmérséklet elérheti akár a 14-15 °C-ot is. A légmozgás viszont megélénkül, néhány helyen lehetnek akár 20 km/h körüli széllökések is — ez fokozhatja a hidegérzetet. A felhőzet fokozatosan növekszik, délutánra észak-nyugat felől fokozatosan beborulhat.
Este: A felhőzet tovább sűrűsödik, csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet többnyire 9-11 °C körül alakul, a szél erősödhet, este már 20-25 km/h-ra is emelkedhetnek az széllökések.
Aktuális riasztások
Jelenleg nem adtak ki meteorológiai riasztást a vármegyére. Azonban szerdán a hajnali órákban néhol sűrű köd képződhet.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Egeri járás
|3–5
|13–15
|6–8
|Gyöngyösi járás
|3–5
|13–15
|6–8
|Hatvani járás
|3–6
|13–15
|7–9
|Hevesi járás
|2–4
|12–14
|5–7
|Pétervásárai járás
|2–4
|11–13
|5–7
Milyen idő lesz holnap?
Az időjárás holnap a ködfoltok feloszlása után kellemes, többnyire napos arcát mutatja majd: reggel még hűvösre ébredünk, ezért érdemes rétegesen öltözni, délutánra viszont 15°C-ig melegszik a levegő. A kellemes, napos délután remek alkalmat kínál egy kis sétára, kinti kikapcsolódásra vagy sportolásra.
