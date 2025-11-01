52 perce
Ilyen időjárásra rég nem volt példa novemberben, vasárnap akár kis kabátban is kimerészkedhetünk
November első hétvégéjén igen kegyes hozzánk az időjárás, hiszen Mindenszentek napján szinte egész nap ragyogó napsütésben látogathattuk a temetőket. A holnapi időjárás Hevesben szintén felhőtlennek ígérkezik.
Az ország nagy részén folyamatosan csökken a csapadékhajlam, északi‑keleti tájakon maradhatnak erősebben felhős részek. HungaroMet szerint hajnalra általában 0 °C és 9 °C közé hűl a levegő, nappal pedig – a nyugati, délnyugati tájakon – fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. A szél jellemzően mérsékelt marad, de északkeleten előfordulhatnak élénk, akár erősebb lökések is. A holnapi időjárás Hevesben felhőtlennek ígérkezik.
Milyen idő lesz holnap Hevesben?
- Reggel: A nap kezdetén a vármegye belsejében, különösen a dombvidékek közelében, párásság vagy helyenként ködfoltok és rétegfelhőzet lehet jelen. A hőmérséklet nagyjából 4–7 °C körül alakulhat. A szél gyenge marad, de fokozatosan élénkülhet délkeleti irányból.
- Délután: A napsütéses időszakok mellett gomolyfelhők is megjelennek, különösen a megye északi és északkeleti részén. A hőmérséklet délutánra 13–16 °C köré emelkedhet. A szél dél‑délkeleti irányba fordulhat, de nem várható viharos erejű lökés. Csapadék jelenleg nem szerepel a látóhatáron.
- Este: Estefelé a felhőzet ismét gyarapodhat, főleg északon. A hőmérséklet visszaesik kb. 6–9 °C‑ra.
A holnapi időjárás Hevesben, igazi kirándulóidőnek ígérkezik
|Járás neve
|Reggel hőm.
|Délután hőm.
|Este hőm.
|Egri járás
|7 °C
|16 °C
|10 °C
|Hevesi járás
|6 °C
|15 °C
|9 °C
|Gyöngyösi járás
|7 °C
|17 °C
|11 °C
|Pétervásárai járás
|6 °C
|15 °C
|9 °C
|Füzesabonyi járás
|7 °C
|16 °C
|10 °C
|Hatvani járás
|6 °C
|16 °C
|9 °C
|Lőrinci járás
|7 °C
|17 °C
|11 °C
|Bélapátfalvai járás
|5 °C
|14 °C
|8 °C
Holnapra Heves megyében viszonylag nyugodt, de változatos időre van kilátás: a reggeli hűvös és párás kezdet után délután már kellemesen felmelegszik a levegő, de a felhők is feltűnnek majd. Este ismét mérséklődik a hőmérséklet, és a légkör csendesebbé válik. Összességében egy kora őszi, üde hangulatú napnak lehetünk részesei november elején – ideális akár egy könnyű sétára vagy családi programra.
