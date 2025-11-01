Ilyen időjárásra rég nem volt példa novemberben, vasárnap akár kis kabátban is kimerészkedhetünk

Az ország nagy részén folyamatosan csökken a csapadékhajlam, északi‑keleti tájakon maradhatnak erősebben felhős részek. HungaroMet szerint hajnalra általában 0 °C és 9 °C közé hűl a levegő, nappal pedig – a nyugati, délnyugati tájakon – fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. A szél jellemzően mérsékelt marad, de északkeleten előfordulhatnak élénk, akár erősebb lökések is. A holnapi időjárás Hevesben felhőtlennek ígérkezik.

A holnapi időjárás Hevesben csodaszépnek ígérkezik

Forrás: Lénárt Márton

Milyen idő lesz holnap Hevesben?

Reggel: A nap kezdetén a vármegye belsejében, különösen a dombvidékek közelében, párásság vagy helyenként ködfoltok és rétegfelhőzet lehet jelen. A hőmérséklet nagyjából 4–7 °C körül alakulhat. A szél gyenge marad, de fokozatosan élénkülhet délkeleti irányból.

Délután: A napsütéses időszakok mellett gomolyfelhők is megjelennek, különösen a megye északi és északkeleti részén. A hőmérséklet délutánra 13–16 °C köré emelkedhet. A szél dél‑délkeleti irányba fordulhat, de nem várható viharos erejű lökés. Csapadék jelenleg nem szerepel a látóhatáron.

Este: Estefelé a felhőzet ismét gyarapodhat, főleg északon. A hőmérséklet visszaesik kb. 6–9 °C‑ra.

A holnapi időjárás Hevesben, igazi kirándulóidőnek ígérkezik

Járás neve Reggel hőm. Délután hőm. Este hőm. Egri járás 7 °C 16 °C 10 °C Hevesi járás 6 °C 15 °C 9 °C Gyöngyösi járás 7 °C 17 °C 11 °C Pétervásárai járás 6 °C 15 °C 9 °C Füzesabonyi járás 7 °C 16 °C 10 °C Hatvani járás 6 °C 16 °C 9 °C Lőrinci járás 7 °C 17 °C 11 °C Bélapátfalvai járás 5 °C 14 °C 8 °C

Holnapra Heves megyében viszonylag nyugodt, de változatos időre van kilátás: a reggeli hűvös és párás kezdet után délután már kellemesen felmelegszik a levegő, de a felhők is feltűnnek majd. Este ismét mérséklődik a hőmérséklet, és a légkör csendesebbé válik. Összességében egy kora őszi, üde hangulatú napnak lehetünk részesei november elején – ideális akár egy könnyű sétára vagy családi programra.