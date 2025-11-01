november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

52 perce

Ilyen időjárásra rég nem volt példa novemberben, vasárnap akár kis kabátban is kimerészkedhetünk

Címkék#időjárás előrejelés#időjárás#ősz

November első hétvégéjén igen kegyes hozzánk az időjárás, hiszen Mindenszentek napján szinte egész nap ragyogó napsütésben látogathattuk a temetőket. A holnapi időjárás Hevesben szintén felhőtlennek ígérkezik.

Heol.hu

Az ország nagy részén folyamatosan csökken a csapadékhajlam, északi‑keleti tájakon maradhatnak erősebben felhős részek. HungaroMet szerint hajnalra általában 0 °C és 9 °C közé hűl a levegő, nappal pedig – a nyugati, délnyugati tájakon – fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. A szél jellemzően mérsékelt marad, de északkeleten előfordulhatnak élénk, akár erősebb lökések is. A holnapi időjárás Hevesben felhőtlennek ígérkezik.

holnapi időjárás Hevesben, napsütés, ősz
A holnapi időjárás Hevesben csodaszépnek ígérkezik
Forrás: Lénárt Márton

Milyen idő lesz holnap Hevesben?

  • Reggel: A nap kezdetén a vármegye belsejében, különösen a dombvidékek közelében, párásság vagy helyenként ködfoltok és rétegfelhőzet lehet jelen. A hőmérséklet nagyjából 4–7 °C körül alakulhat. A szél gyenge marad, de fokozatosan élénkülhet délkeleti irányból.
  • Délután: A napsütéses időszakok mellett gomolyfelhők is megjelennek, különösen a megye északi és északkeleti részén. A hőmérséklet délutánra 13–16 °C köré emelkedhet. A szél dél‑délkeleti irányba fordulhat, de nem várható viharos erejű lökés. Csapadék jelenleg nem szerepel a látóhatáron.
  • Este: Estefelé a felhőzet ismét gyarapodhat, főleg északon. A hőmérséklet visszaesik kb. 6–9 °C‑ra.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A holnapi időjárás Hevesben, igazi kirándulóidőnek ígérkezik

Járás neveReggel hőm.Délután hőm.Este hőm.
Egri járás7 °C16 °C10 °C
Hevesi járás6 °C15 °C9 °C
Gyöngyösi járás7 °C17 °C11 °C
Pétervásárai járás6 °C15 °C9 °C
Füzesabonyi járás7 °C16 °C10 °C
Hatvani járás6 °C16 °C9 °C
Lőrinci járás7 °C17 °C11 °C
Bélapátfalvai járás5 °C14 °C8 °C

Holnapra Heves megyében viszonylag nyugodt, de változatos időre van kilátás: a reggeli hűvös és párás kezdet után délután már kellemesen felmelegszik a levegő, de a felhők is feltűnnek majd. Este ismét mérséklődik a hőmérséklet, és a légkör csendesebbé válik. Összességében egy kora őszi, üde hangulatú napnak lehetünk részesei november elején – ideális akár egy könnyű sétára vagy családi programra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu