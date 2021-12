– Amit megbeszéltünk azt sikerült is tartani az elmúlt mérkőzéseken – folytatta Konkoly Csaba. – Taktikailag is léptünk előre és az önbizalmunkkal sincs gond. A védelmünk stabil, ami kellő nyugalmat sugároz a támadások szövögetéséhez. Továbbra is erre igyekszünk építeni.