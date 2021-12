Mivel erre senki sem volt hajlandó, dühödten távozott, de rövid idő múlva – ezúttal is a piros jelzésen áthajtva – egy másik márkás gépkocsival ismét megjelent a helyszínen és ordítva követelte, hogy mondják meg neki, ki jelentette őt be a rendőrségen az előzőleg tanúsított magatartása miatt. A munkások a kérdést válasz nélkül hagyták, mire a vádlott az anyósülésről felkapott egy nagyon is pisztolynak látszó tárgyat, melyet felhúzott, miközben azzal fenyegetőzött, hogy minden körülötte állót agyon fog lőni. Amikor a járműforgalom a lámpa zöld jelzésére megindult mögötte, az elkövető gázt adott és kiviharzott az utcából.