A Egri Törvényszék tárgyalási jegyzékéből kiderül, hogy eközben megjelent a másodrendű vádlott, aki elsőrendű vádlottal együtt elállta a sértett útját. Az elsőrendű vádlott agresszív fellépése hatására a sértett egy 5 forintost adott át, melynek során elővette pénztárcáját is. Ezt látva elsőrendű vádlott fennhangon – úgy, hogy azt a sértett is hallja – azt mondta társának, hogy „Nem kell a csávóval csinálni semmit, mert rendes, nem kell szúrni!”. Ezután elsőrendű vádlott közölte a sértettel, hogy adja át a többi aprót is, majd agresszívan rászólt, hogy szúróeszköz van nála, de azt nem akarja használni. A sértett a fenyegetés hatására az összes pénzét átadta a vádlottaknak,