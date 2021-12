A fiatalkorú a bűnügyi felügyelet magatartási szabályait több alkalommal is megszegte, s most azzal is gyanúsítják, hogy október 29-én és november 17-én betört két lakóházba. A bíróság megállapította, hogy a terhelt gyanúsítotti kihallgatását követően újabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény elkövetése miatt hallgatták ki. Másrészt megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén további bűncselekményeket követne el. A nyomozási bíró a letartóztatás végrehajtására javítóintézetet jelölt ki, figyelemmel a terhelt életkorára.