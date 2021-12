Mint megtudtuk: Tapsonyiné Bátori Anna az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoportnál tavaly kezdett el aktívan önkénteskedni. Van egy kiskutyája, akinek jelenleg nyomkövetést oktat, szeretne ugyanis személykereső ebet faragni belőle, erősíteni ezzel is a mentő és tűzoltócsoport munkáját. Ha ideje engedi, túrázni jár, jól ismeri a Bükk és Mátra erdőit is. A szakember nagy állatbarát, menhelyeknek is rendszeresen szervez adománygyűjtést. Két mentett kutyája és számos macskavédence van, valamint aktívan támogatja a Eszkuláp Állatvédő Egyesületet, akik elsősorban speciális igényű vagy sérült állatok mentésével foglalkoznak. Az unalomra egy percnyi ideje sincs, a munka és a sok önkénteskedés mellett jelenleg a közszolgálati egyetemen (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) is tanul levelezős képzésen, s számos katasztrófavédelmi gyakorlaton is részt vesz.