Az Egri Járási Ügyészség kisebb értékre üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot azzal a 23 éves férfival szemben, aki 2020 decemberében Egerben, egy társasház közös használatú tárolójába osont be, ott három különböző sértett tárolószekrényéről is letörte a lakatpántokat, majd a szekrényekből különböző dolgokat – például fúrógépet, dekopír fűrészt, továbbá szeszes italt és télire eltett lecsót – vitt magával. Erről dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész tájékoztatta a Heolt.

Mint megtudtuk: a más ügyben jelenleg szabadságvesztés büntetését töltő vádlottal szemben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.