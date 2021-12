Tájékoztatást a vagyonvédelem, az áldozatvédelem, a családon belüli erőszak, a rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjai, az internetbiztonság és a drogprevenció témakörét illetően is – tájékoztatta portálunkat Mezeiné Kovács Nikoletta.

Továbbá, aki kerékpárral érkezik, részt vehet a BikeSafe ingyenes kerékpár-regisztráción, melynek lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. A rendőrök rögzítik a kerékpár adatait, majd fényképfelvételeket is készítenek róla.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy kerékpárját minden esetben zárja le, még akkor is, ha csak pár pillanatra hagyja ott! A mozdítható tartozékokat, értékeket is vigye magával!