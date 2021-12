Heves megyében számos alkalommal a tűzoltók segítenek bejutni egyedül élő, sokszor idős emberek lakásába, akik a földön fekve várják a segítséget. Ha egyedül vagyunk és rosszul lettünk otthonunkban, a kihűlt lakásban már csak abban bízhatunk, hogy valakinek feltűnik a hiányunk - olvasható a megyei katasztrófavédelem honlapján. Figyeljünk a környezetünkben élő emberekre, főleg, ha egyedül élnek, érdeklődjünk, hogy jól vannak-e és ha a telefont nem veszik fel, vagy nem nyitnak ajtót, akkor próbáljunk meg segíteni vagy kérjünk segítséget a 112-es segélyhívó számon. Törődésünkkel akár emberek életét is megmenthetjük azzal, hogy időben segítünk szomszédunkon, vagy a környezetünkben élő embertársainkon.

Idén megyénkben már több száz lakástűz volt, Heves megye tűzoltói pontosan 303 lakástűzhöz vonultak eddig. A tüzekben 17 ember sérült meg, 2 ember életét sajnos már nem lehetett megmenteni. A fűtési szezonban és az ünnepek alatt jellemzően több otthonban csapnak fel a lángok. Ilyenkor a hideg miatt is többet vagyunk otthon, fűtünk, otthon főzünk, világítunk, több elektromos eszközt használunk és a szabadidőnk nagy részét is ott töltjük. Sajnos a lakástüzek 99%-a emberi tevékenységre vezethető vissza. A kiváltó okok között szerepel a dohányzás, soha ne hagyjuk az égő cigarettát a hamutartóban úgy, hogy nem vagyunk ott és mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy azt megfelelően eloltottuk. Az ünnepek alatt többet sütünk-főzünk, a nagy sürgés-forgásban egy kis figyelmetlenség, például a tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő is tüzet okozhat. Ha az ottfelejtett zsír, vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsuk vízzel! Zárjuk el az edény alatt a hőforrást, majd az edényt egy fedővel, vagy nedves takaróval fedjük be, így a tűz elalszik. Elektromos eredetű tüzek is gyakran előfordulnak.

Az utóbbi időben sokan otthonról dolgoznak, egész nap egyszerre működik a számítógép és számos elektromos eszköz, sok helyen elektromos a fűtés is. A régen épült házak vezetékei nem ekkora terhelésre lettek tervezve, ezért mindig ellenőrizzük azok terhelhetőségét, sértetlenségét. Ha a vezeték, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, ne használjuk tovább. Éjszakára vagy ha elmegyünk otthonról, mindig húzzuk ki a fényfüzért a konnektorból. A fűtőberendezések meghibásodása is tüzet okozhat, ellenőriztessük azokat szakemberrel, továbbá éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Megyénkben 49 kéménytűz keletkezett idén, számos esetben a lángok a ház más helyiségeire, a tetőszerkezetre is átterjedtek.

A nyílt láng felelőtlen használata a lakástüzek egyik leggyakoribb kiváltó oka. Égő gyertyát, mécsest sose hagyjunk felügyelet nélkül! Használjunk azok helyett úgynevezett LED gyertyákat, ezek kevésbé tűzveszélyesek. A karácsonyfán pedig ne gyújtsunk gyertyát, csillagszórót, mert a száraz fa másodpercek alatt teljesen lángba tud borulni, manapság pedig jellemzően annyi műanyag van a lakhelyünkön, hogy egy kis tűz is tragédiához vezethet a mérgező füst miatt. Az utóbbi időben, Boldogon, Hatvanban, Atkáron és Horton is okozott már tüzet az adventi koszorún meggyújtott gyertya. Ezen esetek közül két házban a tűz akkora pusztítást végzett, hogy a lakóknak átmenetileg el kellett költözniük otthonaikból, sajnos egy embert a mentők kórházba is szállítottak.

Azért, hogy időben észleljük a tűz keletkezését, megelőzzük a tragédiákat és azt, hogy az otthonunk a lángok martalékává váljon, érdemes otthonainkba füstérzékelőt telepíteni. A füstérzékelő néhány ezer forintért szakboltokból akár karácsonyi ajándékként is beszerezhető, a tűz keletkezésének elején hangosan jelez, amikor még van idő cselekedni. Minél előbb tudomást szerzünk a tűzről, annál hamarabb tudjuk értesíteni a tűzoltókat vagy a kis tüzet saját magunk is megpróbálhatjuk eloltani. Erre alkalmas lehet egy otthon tárolt 2 kilogrammos ABC porral oltó, vagy egy 2 literes habbal oltó készülék, akár egy tűzoltó spray is.