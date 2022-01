Mint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, január 4-én 18 óra 50 perckor az egri Érsekkertben sétált négy fiatalkorú fiú, a patak melletti sétányon egy számukra ismeretlen férfi és nő szembe ment velük gyalogosan, amikor a férfi –- feltehetőleg egy gázspray-vel – lefújta őket, majd szó nélkül továbbment. A fiúknak sérülése nem keletkezett - számolt be a Heolnak Soltész Bálint megyei rendőrségi sajtószóvivő.

A férfi a fiatalok elmondása alapján 40-45 év körüli, megközelítőleg két méter testmagasságú és egy sötétzöld kabátot viselt.

Az egyik sértett gyermek édesanyja most nyílt levelet írt Mirkóczki Ádám polgármesternek, amelyet szerkesztőségünkhöz is elküldött. A levelet változtatás nélkül közöljük:

"Tisztelt Polgármester Úr!

Valószínűleg Önhöz is eljutott az Egri Rendőrkapitányság 10010/15/2022.számú nyomozásának híre. Mint az egyik kiskorú sértett édesanyja fordulok Önhöz. Nyílt elektronikus levélben teszem ezt, politikától függetlenül, mivel meggyőződésem, hogy a sokak által kedvelt Érsekkert biztonsága közérdek.

Ahogyan azt a rendőrség is tudatta, a négy kiskorú vízilabdás fiú, 2022. január 4-én kedden, nem későn, de sötétben, az edzés után indult gyalog hazafelé a parkon keresztül, mint minden este. Viszont ezúttal nem tudtak békésen eljutni úti céljukig, mert megtámadta, megijesztette és lefújta őket két ismeretlen személy. A részleteket a rendőrség vizsgálja, talán ki is derül valami. Viszont a kellemetlen emléket a gyerekek sosem felejtik már el, sem testvéreik, csapattársaik, osztálytársaik, barátaik, akik átérzik a helyzetet, a szülők aggodalmáról nem is beszélve. Szerencsére a fiúk jó kondiban vannak, és el tudtak futni. Majd egy civil ruhás rendőr segített nekik, ő kísérte át őket a kapitányságra.

Fontosnak tartom az esetleges további hasonló vagy veszélyesebb helyzetek megelőzését, és a hatékony megoldások keresését, ezért ezen konkrét eset kapcsán két kérdést szeretnék Önhöz intézni:

1. Az érsekkerti sétány jelenleg igen sötét, kevés a lámpa, valamint hiányoznak a térfigyelő kamerák a parkban. A gyerekek koruknak megfelelően önállóak, képesek egyedül hazajönni, ha nem kell félniük. Mivel a téli sötétben még hónapokon át (talán éveken át), a Hadnagy utcán a sportolói bejáratot kell használniuk az edzéseikhez, fontos lenne, hogy a város biztosítson legalább a sétányon minden este járőröket (esetleg kutyával), legalább addig, amíg az utolsó edzésnek nincs vége. Ez mindazoknak is érdeke, akik használják és szeretik ezt a parkot. Emellett kétségtelenül emelné a biztonságérzetet, és segítené a rendőrség munkáját is, ha térfigyelő kamerákat helyeznének el a park különböző pontjain elsődlegesen megelőzés céljából. Eddig ezt egyetlen városvezetés sem kezelte prioritásként.

Mikorra tudna a városvezetés az említettekhez hasonló biztonsági intézkedéseket tenni a parkban?

2. Felmerülhet a kérdés, hogy a gyerekek miért a Hadnagy utcai strand kijárat felől távoztak. Erre egyszerű a válasz. A vízilabda, az úszás, a búvárkodás, a szinkronúszás népszerű sportok Egerben, komoly edzések folynak több korosztályban, nap mint nap. A Bitskey Uszodában nincs hely, a Bárány Uszodában az idén sem sikerült elkészíteni a téli hónapokra a sátrat, ezért a strandon felállított sátorban kell edzeniük a vízilabdásoknak, ahova csak a Hadnagy utcán keresztül léphetnek be és ki.

A Bárány és a Bitskey Uszodák környéke este is megfelelően ki van világítva, ellentétben az Érsekkerttel. Itt a biztonságérzete is nagyobb az embernek. Nem is beszélve arról, hogy lényegesen tisztábbak, mint a strand…

Mikorra várható a Bárány uszoda üzemeltetőjétől a sátor elkészíttetése, terveik szerint melyik téltől

fognak tudni már ott edzeni a gyermekeink?

Kérem, hogy fontolja meg a javaslatokat. Bízom benne, hogy együttgondolkodva eredményt lehet elérni, és a hasonló ijesztő esetek is elkerülhetőek lesznek kisvárosunkban. Remélem nem kell még komolyabb dolognak történnie, hogy konkrét lépésekre kerüljön végre sor. Természetesen személyesen is állok rendelkezésére, amennyiben ideje engedi. Várom válaszát.

Eger, 2022. január 6.

Tisztelettel: Kada Ágnes édesanya"