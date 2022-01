A Hevesi Rendőrkapitányság zsarolás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást, miszerint 2022. január 3-án két férfi megfenyegette egy tarnamenti településen az ottani vendéglátóhely vezetőjét, hogy ha nem ad át nekik több százezer forintot, akkor szétverik a berendezéseket - tájékoztatta portálunkat Soltész Bálint megyei rendőrségi sajtószóvivő.

A sértett a követelt összeg első felének átadását követően értesítette a rendőrséget és a nyomozók azonosították a két személyt, akiket a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai 2022. január 12-én hajnalban, tarnazsadányi otthonukban elfogtak.

Az ingatlanok átvizsgálásakor a rendőrök kábítószer gyanús anyagokat is találtak, ezért a 36 éves N. F.-et és 32 éves K. I.-t kábítószer birtoklásának vétség gyanúja miatt is kihallgatták.

N. F. otthonában továbbá engedély nélkül tartott gázriasztó fegyvert is találtak a rendőrök, továbbá kiderült, hogy illegálisan, méretlenül vételezte az elektromos áramot, amelyek miatt külön eljárásokban kell majd felelnie.

A Hevesi Rendőrkapitányság mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette és előterjesztést tett letartóztatásuk indítványozására.