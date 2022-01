– Múlt hét kedden késő délután megkerestek telefonon, a hölgy készségesen bemutatkozott, névvel, ügyintézői számmal, elmondta, hogy az OTP Banknál vezetett számlámmal kapcsolatban keres. Közölte, hogy a számlámról utalás indult, Szalai Tamásnak, harminc illetve százhetven ezer forint értékben. Megkérdezte, hogy ismerem-e ezt a személyt, én kezdeményeztem-e az utalást. Nemet válaszoltam majd megkért, hogy ellenőrizzem, hogy megvan e a bankkártyám. Ellenőriztem, jeleztem, hogy a tranzakcióknál én nem látok ilyen utalást. Erre azt a választ kaptam, hogy azért, mert a banknak tudomása van róla, hogy Szalai Tamás csaló, több embert is megkárosított már és az összes nevére érkező utalást a rendszer blokkolja – osztotta meg portálunkkal egy egri olvasónk annak a történetét, hogyan csalták ki majdnem a pénzét a napokban.

– Megkérdezte, kötöttem-e kártyabiztosítást a számlám nyitásakor. Közöltem, hogy nem tudom, ő erre készségesen utánanézett, megnyugtatott, hogy megkötöttem ötezer forint értékben. Az online vásárlási szokásaimról érdeklődött. Válaszaim után elmondta, hogy feltételezhetően a csaló nem biztonságos fizetési oldalról lopta el a kártyaadataimat, emiatt fel kell venniük ezeket, azért, hogy a biztonsági protokollal nem rendelkező honlapokról sikeresen törölni tudják. Itt még nem fogtam gyanút és minden kártyaadatomat bediktáltam. A hölgy tovább irányított egy másik kollégájához, aki szintén készségesen bemutatkozott, ügyintéző számot használva. Itt kezdett gyanús lenni a dolog, így megkértem, hogy ismételje meg a nevét és az ügyintézői számát, sikerült is neki pontosan – folytatta. Elmondta, az új ügyfélkapcsolatos megkérdezte, mekkora összeget lát a számláján, illetve a kártya limitekről érdeklődött. Végül megkérte a férfit, hogy a virtuális limitet állítsa be másfél millió forintra.

– Ekkor közöltem vele, hogy inkább befáradok a szemben lévő OTP bankfiókba és elintézem ezt személyesen. A nő nem bírta kezelni a hitetlenségemet, majd azt mondta, hogy átkapcsol egy technikai vezetőhöz, aki részletesen elmagyarázza, hogy miért van erre szükség – részletezte tovább.

A rendőrség figyelmeztet az újdonságra

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya is online csalások témájában tartott sajtótájékoztatót hétfőn. Tájékoztatásuk szerint már decemberben több esetről szereztek tudomást, ezek januárban is folytatódtak. Volt olyan nap, hogy Gyöngyösön és Hatvanban fél tucat ilyen hívásról értesítették őket. A fent leírtakon túl az is gyakori, hogy vírusirtó néven adathalász program telepítésére bírják rá az áldozatokat – ez gyakran az Anydesk alkalmazás. Az sem akadály, ha nem az OTP banknál van számlája az illetőnek, erre is magyarázatot rögtönöznek. Mindvégig azt éreztetik a kiszemelttel, ők a segítség az ellen, hogy valaki más ellopja a pénzüket, ezzel igyekeznek bizalmat kelteni, az áldozatot sürgetik, aki a stresszhelyzetben nem gondolja át mi is történik valójában.

A történet folytatása és az OTP Bank felhívása a Heves Megyei Hírlap február 1-jei számában olvasható.