Az elmúlt esztendő január 1. és november 30. közötti időszakának nyilvántartásba vett adatai arról tanúskodnak, hogy szűkebb hazánk közútjain 460 olyan baleset történt, amelyekben megsebesültek a forgalomban résztvevők.

A súlyos sérültek száma 11-gyel több a 2020-asnál

– Ez a szám éppen 2,1 százalékkal kevesebb, mint amennyi 2020-ban volt, amikor 470 nem kívánt esemény következett be – közölte Meggyesfalvi Tamás. – Nyolc százalékkal, vagyis 137-ről 148-ra nőtt a súlyos, viszont 8,1 százalékkal mérséklődött 321-ről 295-re a könnyű sérüléssel járt esetek aránya. A vizsgált időszakban összességében 656 ember sebesült meg útjainkon.

Egyáltalán nem jó hír, hogy a tavalyelőttihez viszonyítva öttel több, vagyis 12 helyett 17 halálos balesetnél kellett helyszínelniük a közlekedésrendészet munkatársainak Heves megyében. Sajnos, az elhunytak száma is több volt a 2020-ban regisztrálthoz képest, azaz az akkori 13 után tavaly húsz halottja volt a karamboloknak, gázolásoknak, kicsúszásoknak.

Kevesebb ittas járművezető okozott balesetet

Fontos mérőszám, hogy 49-ről 40-re csökkent azoknak az ügyeknek a mennyisége, amikor olyasvalaki idézte elő az ütközést, gázolást, aki szeszes itallal öblögette a torkát, mielőtt volán mögé ült. Így végül is minden tizenegy és feledik sérüléses baleset okozója ittas járművezető volt. Mégpedig huszonnégy eset személyautó, kettő tehergépkocsi sofőrje, hat segédmotor-kerékpáros, négy biciklis, három gyalogos, egy pedig motorkerékpáros rovására írható. Ez a szám még így is magas ahhoz képest, hogy nulla tolerancia van a szabályozásban a mámoros sofőrökkel szemben.

Sok közlekedő nem adja meg az elsőbbséget

– A közúti közlekedési baleseti okok dominanciájában lényeges változás nem történt – folytatta ismertetőjét a rendőr alezredes. – Az előző esztendőben is, akárcsak a korábbi években, a sebesség helytelen megválasztása, azaz a gyorshajtás áll a képzeletbeli dobogó felső fokán, 214 alkalommal. A második legjellemzőbb baleseti ok 98 balesetnél az elsőbbségi szabályok be nem tartása volt. Jelentős számú közúti közlekedési nem kívánt esemény történt – harminc ügyben – a kanyarodási szabályok megszegése, a követési távolság be nem tartása (28 eset), az előzési szabályok figyelmen kívül hagyása (19 alkalom) és a gyalogos szabályok megszegése (13 eset) miatt.

A jegyzőkönyvekben foglaltak szerint előfordult kilencszer, hogy elaludt a járművezető, továbbá a közlekedő akadályozta az egyenesen haladó járművet. Feljegyeztek még a balesetet kiváltó okok között műszaki hibát, rosszullétet, szabálytalan hátramenetet, tilos jelzésen való áthaladást, szabálytalan megfordulást, sávváltást és -kikerülést, az úttest baloldalának szabálytalan igénybevételét, valamint figyelmetlen vezetést is.

– A vizsgált időszakban az előzési, elsőbbségi és gyalogos szabályok megszegése és a figyelmetlenség miatt bekövetkezett esetek száma mutat emelkedést a megelőző év azonos időszakához képest, míg a többi ok esetében csökkenés tapasztalható – fűzte hozzá a szakember.

Személykocsik vezetői idézik elő a legtöbb esetet

A mutatók vizsgálatából az is kiderül, hogy a legtöbb közúti közlekedési baleset továbbra is a személygépkocsival hajtók szabályszegése miatt következett be (331 eset). Az autósok mellett a motorosok (45 eset), a kerékpárosok (21 eset), a mopedesek (20), a teherautósok (19 eset), a gyalogosok (13 eset), az autóbusz-vezetők (5 eset) és a vadon élő állatok (6 eset) idéztek elő balesetet a vizsgált időszakban. A balesetokozók közül a motorosok esetében (33-ról 45-re) és a mopedeseknél (14-ről 20-ra) tapasztalható ugrásszerű emelkedés.

– Külön elemeztük, hogy tavaly a megyében 37 olyan közlekedési baleset következett be, amelynek gyalogos is szereplője volt. Ezek közül tizenháromnál maga a gyalogos volt a baj kiváltója, a többinél viszont vétlen félnek bizonyult – tudatta az osztályvezető. A baleseti statisztikai adatok arra is utalnak, hogy a vizsgált időszakban 45 olyan személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet regisztráltak a közlekedésrendészet munkatársai, amelyekben érintett volt kerékpáros. A biciklisek huszonegy alkalommal szerepeltek a nem kívánt esemény okozóiként, huszonnégyszer viszont azok vétlen résztvevői voltak.

Nincs baleseti gócpont egyik településen sem

Értékelték a közlekedésrendészet vezetői azt is, hol történtek a karambolok, gázolások, kicsúszások. Az összes alkalom közül 220 következett be lakott területen, míg a többi azon kívül. Az előbbiek kategóriájában a megyeszékhely áll az élen 47 esettel, utána következik Gyöngyös harminchéttel, majd Hatvan harminchárommal.

– Ugyanakkor azt is megállapítottuk az elemzés során, hogy a településeken konkrét baleseti gócpont nem fedezhető fel. A lakott területen belüli balesetek legjellemzőbb oka az elsőbbségi jog meg nem adása volt a vizsgált időszakban – jelentette ki Meggyesfalvi Tamás. Hozzátette: – Az M3-as autópálya jelenleg a legnagyobb forgalmú útszakaszunk. Azon megyénk területén a vizsgált időszakban 37 sérüléssel végződött baleset történt, eggyel több mint 2020 azonos időszakában. Ezek között öt volt halálos, 11 járt súlyos, míg 21 könnyű sérüléssel.

A közúti közlekedési balesetek száma Heves megyében