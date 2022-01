Az idei év harmadik hetében 7️ személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt megyénk közútjain. Ezen esetek során egy ember szenvedett halálos, ketten súlyos és öten könnyebb sérüléseket. A bekövetkezett balesetek közül 3️ esetnél már a helyszínen kimutatható volt az alkohol hatása – áll a Heves MRFK prevenciós oldala Facebook-bejegyzésében.

Kiemelté, a balesetek többségét személygépkocsi-vezetők idézték elő azzal, hogy nem az adott út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően választották meg járműveik sebességét. A téli időszakra jellemző nedves, jeges, csúszós aszfalton, korlátozott látási viszonyok esetén mindenképpen csökkenteni kell a járművek sebességét, egy-egy kanyarban a megszokottnál is alacsonyabb sebességgel szabad csak közlekedni, kerülni kell a hirtelen kormányzó és fékező mozdulatokat, nagyobb követési távolságot kell tartani és csak akkor szabad előzni, ha az biztonsággal végrehajtható.

Fontos, hogy ittasan senki ne üljön a volán mögé. Már a legkisebb mértékű alkoholfogyasztás is jelentős mértékben rontja a járművezető reakcióidejét, a sebességbecslő, térérzékelő képességét, amely komoly baleseti kockázatot jelent. Akit ittas vezetésen ér a hatóság, annak nagy összegű pénzbírságra, esetenként vezetői engedély bevonásra, utánképzésre is számítania kell. Abban az esetben, ha valaki ittasan okoz halálos balesetet, az akár börtönbüntetéssel is járhat – fogalmaztak.

Említették, hogy az elmúlt héten bekövetkezett 7️ baleset közül 4️ esetnél a balesetben megsérült járművezető nem használta a biztonsági övet. Nem szabad elfelejteni, hogy gépjárműben ülve akár vezetőként, akár utasként lakott területen belül és kívül egyaránt kötelező a biztonsági öv használata. Fontos tudni, hogy a biztonsági öv egy olyan eszköz, amely egy esetleges baleset bekövetkezésekor alkalmas arra, hogy csökkentse a személyi sérülések súlyossági fokát, illetve megakadályozza, hogy a járműben tartózkodó személy kirepüljön a járműből.

Kérnek mindenkit, hogy tartsák be a közúti közlekedési szabályokat, alkalmazkodjanak a téli időjárási körülményekhez,

… mert mindenkit hazavárnak