Dr. Konkoly Thege László ügyészségi sajtószóvivő tájékoztatása szerint súlyosabban - egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel - fenyegetett a cselekmény, ha a hamis vád alapján az érintett ellen büntetőeljárás indul, melyben őt gyanúsítottként hallgatják ki.

Enyhébb elbírálás alá esik, ha a tettes nem bűncselekmény, hanem szabálysértés, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés, netán fegyelmi vétség elkövetésével vádol valakit hamisan a hatóság előtt.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség most egy olyan elkövetővel szemben emelt vádat, aki szándékosan megtévesztette az igazságszolgáltatási szerveket.

Mint arról dr. Konkoly Thege László beszámolt, az ügyészség büntetőeljárást eredményező hamis vád bűntette miatt emelt vádat az ellen a 25 éves férfi ellen, aki saját rokonát keverte bajba azáltal, hogy tavaly április 23-án feljelentést tett unokatestvére ellen, miszerint ő engedély nélkül elvitte az autóját és a telefonját is ellopta. A nyomozó hatóság azonnal ki is hallgatta gyanúsítottként az ártatlan férfit, aki elmondta, hogy valójában a vádlott önként adta át neki az autó kulcsait, és kérte meg arra, hogy adja el a telefonját, így szerezve pénzt a számára. Az eljárás későbbi szakaszában a vádlott beismerte, hogy valótlan történetet adott elő a feljelentésében, így a rendőrség azt az eljárást hamar meg is szüntette.