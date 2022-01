Az üzletszerűség a lopás egyik úgynevezett minősítő körülménye, aminek fennállása esetén a Büntető Törvénykönyv súlyosabb büntetés kiszabását rendeli az ekként elkövetett cselekményre - tájékoztatta portálunkat kedden dr. Konkoly Thege László ügyészségi sajtószóvivő.

Üzletszerűen az követi el a lopást, aki annak révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. A rendszeres haszonszerzésre törekvés megállapításának objektív feltétele a lopások sorozatjellege, míg az elkövető személyéhez kötődő szubjektív feltétele az a bűnöző életvitel, amiben a lopás központi szerepet játszik.

Mint azt dr. Konkoly Thege László közölte: az Egri Járási Ügyészség a közelmúltban több olyan bűnügyben is vádat emelt, melyekben ezek a feltételek egyes elkövetők tekintetében maradéktalanul és bizonyossággal fennálltak.

Az egyik vádirat szerint egy 31 éves, jelenleg más bűncselekmények miatt börtönbüntetését töltő verpeléti férfi több lopást is elkövetett a lakóhelyén 2019 májusában, illetve júniusában, melyek egyikéhez fiatalabb társa is segítséget nyújtott neki. A tolvaj a nyitott kapun át ment be több családi házba, ahol használati tárgyakat kísérelt meg eltulajdonítani, illetve az egyik lakásban az előtérben álló babakocsiból csente el a tulajdonos pénztárcáját. A paplakból a vádlott és társa a gáztűzhely vas edénytartó elemét vitte el, ami azóta sem került elő.

A járási ügyészség a minősített lopásokat üzletszerűen elkövető vádlott esetében végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratában.