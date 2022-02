Szombaton a gyöngyösi hivatásos tűzoltók Adács határában, a jászberényi, füzesabonyi, hevesi hivatásos tűzoltók Hevesen, Kápolnán, Kompolton és Tarnaméra külterületén, a hatvani és aszódi hivatásos tűzoltók Turán, a tiszanánai önkormányzati tűzoltók Kömlő határában, a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs tűzoltói pedig Mátraverebély és Arló határában oltottak szabad tereken keletkezett tüzeket. A tűzzel érintett területek nagysága pár négyzetmétertől tíz hektárig terjedt - írja a Heves Megyei Katasztrófavédelem.

Szombat délután egy hétvégi ház teraszának teteje égett tíz négyzetméteren Markazon a Tóparti körúton. A gyöngyösi hivatásos és a markazi önkéntes tűzoltók vízzel oltották el a lángokat, az eset során senki nem sérült meg.

Kora este két hat négyzetéter alapterületű melléképület kapott lángra Kömlő Bocskai István útján. A tiszanánai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a tüzet.

Vasárnap megint lángba borultak a határok, a pétervásárai hivatásos és a parádi önkéntes tűzoltók Parádon, a hevesi hivatásos tűzoltók Boconád határában, Hevesaranyoson, a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók Tarnaőrs külterületén, a füzesabonyi hivatásos tűzoltók Besenyőtelken, a gyöngyösi hivatásos tűzoltók Adácson, a pétervásárai hivatásos tűzoltók Egerbocs külterületén, az egri hivatásos tűzoltók pedig Egerszalók határában oltottak szabadtéri tüzeket.

Vasárnap a legnagyobb kiterjedésű szabadtéri tűzeset 210 focipályányi területet érintett, az oltás során nagy szükség volt a hivatásos, önkormányzati és számos önkéntes tűzoltók összehangolt és megfeszített munkájára.

Közel százötven hektáron égett nádas, elszáradt gaz és aljnövényzet Mikófalva és Egercsehi között, vasárnap délután. A lángok Egercsehiben, a Kossuth útnál egy melléképületet is elértek, továbbá a tűz átterjedt az Egerbocs irányában található fenyves aljnövényzetére is. Az egri és a kazincbarcikai hivatásos, a bélapátfalvai önkormányzati, valamint a szilvásváradi, bélapátfalvai, szomolyai, bükkszéki önkéntes tűzoltók, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoporttal és a Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr És Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízzel és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A tűz oltását erőgép és Egercsehi lakosai is segítették, a terület tulajdonosa körbetárcsázta a tűzszakasz határait. A nagy kiterjedésű tüzet több mint 30 tűzoltó hét órán át oltotta, a tűzben senki nem sérült meg.

Az elmúlt időszakban kevés csapadék hullott, illetve az erdőben és az erdő környéki területeken található elszáradt növény, avar nedvességtartalmát a szeles, napos időjárás tovább csökkentette. A jelenleg is érvényes tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.