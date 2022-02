A tenyek.hu a Heves megyei bűnügyek Facebook-oldalra hivatkozva számol be az esetről. Mint írják, egy idős férfi az autójából kiszállva sétálni indult, amikor a közterületen megtámadta két közép-ázsiai juhászkutya. A bácsinak esélye sem volt a védekezésre, az egyik nagy testű állat harapásaival három helyen szilánkosra törte áldozata karját, a másik a combján és a hasán okozott súlyos sérüléseket. Információk szerint a kutyákkal korábban is volt probléma, gazdájuk ellen számos feljelentés történt az utóbbi években a környéken lakók részéről, akik több panaszlevélben is felhívták a polgármester, a jegyző, valamint a hatósági főállatorvos figyelmét arra, hogy a szabadon kószáló kutyák nagytestű, kifejezetten agresszív természetű állatok.