A büntetett előéletű vádlottat a Hevesi Járásbíróság 2021 szeptemberében első fokon lopás és egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette miatt börtönbüntetésre ítélte, ám a döntés akkor nem lett jogerős, ezért az addig letartóztatásban lévő terheltet a büntetés végrehajtása érdekében nem kísérhették börtönbe, ehelyett a bíróság a bűnügyi felügyeletét rendelte el, mivel annak feltételei fennálltak - tájékoztatta portálunkat dr. Konkoly Thege László ügyészségi sajtószóvivő kedden.

Mint közölte: a kényszerintézkedést a rendőrség nyomkövető eszköz alkalmazásával a férfi otthonában foganatosította jó egy hónapon át, egészen addig, amíg a házi őrizetes november elsején este meg nem szökött a lakásból.

A vádlottat csak kilenc nap múlva sikerült elfogni Budapesten, amikorra már – bujkálás közben – Kömlőn két lopást is elkövetett. Ezek egyike során a férfi egy éjjel a helyi általános iskolába hatolt be jogtalanul, és onnan eltulajdonított egy számítógépet, nyolc laptopot, valamint 60 ezer forint készpénzt. Rögtön ez után egy nyitott ablakon át bemászott az önkormányzat konyhájába is, ahonnan 30 kilogramm fagyasztott húst és egy vödör burgonyát lopott.

A lopásokat követően kézre került elkövetőt a bíróság – ügyészi indítványra – letartóztatásba helyezte, így jelenleg ismét a börtönben tölti napjait, miáltal esetében mind a szökés, elrejtőzés, mind az újabb bűncselekmények elkövetésének a veszélye minimálisra redukálódott.

A most benyújtott vádiratában a járási ügyészség fogolyszökés vétségével és többrendbeli lopás bűntettével vádolja a különös visszaesőnek minősülő terheltet, akivel szemben – mértékes indítványában – négy év börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra tett indítványt a vádiratában. Egyidejűleg indítványozta azt is, hogy a bíróság 591 ezer 570 forint erejéig alkalmazzon vagyonelkobzást a férfival szemben, e mellett kötelezze őt a sértetteknek okozott károk megtérítésére is.

A Büntető Törvénykönyv értelmében nem csak az minősül fogolyszökés bűncselekményének, ha valaki a börtönből szökik meg, hanem az is, ha az illető abból a célból, hogy az ellene folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát, a bűnügyi felügyelet tartama alatt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet a kényszerintézkedés szabályainak megszegésével elhagyja.