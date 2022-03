Egy nemrégiben történt helyi bűncselekmény késztette a község önkormányzatát, a Felzárkózó Települések Program (FE-TE) és a Fókuszban a Gyermek Program képviselőit, valamint a község Roma Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy megszervezzék a helyi kábítószer-egyeztető fórumot.

A minapi rendezvényre közel harminc résztvevő érkezett a rendőrség, a család- és gyermekvédelmi szolgálat, a szenvedélybetegeket segítő profi szervezetek, a helyi intézmények s a Belügyminisztérium részéről.

A tanácskozáson Sári László polgármester köszöntője után Kovács József, az Egri Rendőrkapitányság vezetője elmondta, amikor a rendőrség eljárást kezdeményez egy hasonló esetben, az csupán a jéghegy csúcsa. Rendészeti eszközökkel a problémát lehetetlen kezelni, a felderítésben viszont lehet átmenetileg eredményeket elérni. A komplex gond kezeléséhez szükség van a jelzőrendszer minden szereplőjének – egészségügy, oktatásban dolgozók, családvédelem, helyi civilek – összefogására. A szerhasználat okai többnyire a családon belül keresendők, ezért a legfontosabb ott cselekedni.

– Csak akkor van esély a hatékonyabb megelőzésre, ha mindenki megteszi a maga területén a legfontosabb lépéseket. – A jövőben erősíteni fogjuk a faluban a rendőri jelenlétet, s a bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberünk is szívesen áll a lakosság rendelkezésére – mondta.

Elekné Román Katalin, a Világítani Fogok Egyesület vezetője, a Felzárkózó Települések Program szakmai koordinátora arról beszélt, hogy tudomásuk szerint jelenleg három-négy helyi család működik kisebb elosztóhelyként. Ott az olcsó dizájnerdrogok, azaz a kristály, herbál terjesztése mellett esetenként a prostitúció is jelen van. A kétezer-ötszáz lelkes községben legalább hatvan-hetven személy rendszeres fogyasztó, koruk tizennégytől ötvenévesig terjed. Közülük néhány esetben tudtak hathatós segítséget nyújtani a szenvedő családoknak. A fiatal szerhasználók főként olyan csellengők, akik lemorzsolódtak a középiskolákból, többségük nem dolgozik.

A profi segítségben nagyon jó partnernek bizonyultak a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szakemberei, akikkel rendszeresen tartják a kapcsolatot. A szolgálat jelen lévő munkatársai arról számoltak be, hogy tapasztalataik szerint a családtagok nehezen jutnak el a segítségkérésig, de ha ezt megteszik és – ha kell, titokban – együttműködnek a szakemberekkel, lehet eredményt elérni, s volt is erre példa a faluban. Komoly, kitartó munkát jelent ez a családban, de el lehet jutni a sikeres rehabilitációig.

A helyi családsegítő szolgálat vezetője, Simon Miklósné kiemelte, az értelmes munka érezhetően kapaszkodót nyújt a fiataloknak. A helyi, fiatal családmentorok kiemelték, az érintett helyeken nyíltan beszélnek a droghasználatról, amely sokszor a látott minta alapján öröklődik.

A belügyi tárca képviseletében a FE-TE Drogprevenciós Csapatának munkatársa, Tóth Máté közölte, hazánkban jelenleg hatvanhat hátrányos helyzetű településen vannak jelen. A kerecsendihez hasonló fórumok tapasztalatait összegyűjtik, konkrét cselekvési tervet dolgoznak ki, amely mentén a lakosság bevonásával megkezdődhet a mostaninál hatékonyabb megelőzés.

Sok múlik a lakosság fellépésén - Tóth Máté szólt arról is, ha a téma rendszeresen fókuszban van. Ha a lakosság felemeli hangját a jelenség ellen és nem tolerálja azt, kezdetben már az is nagy segítség. A bajban lévő családoknak szervezett kötetlen fórumok, amelyeken a segítők jelenlétében mindenki szabadon beszélhet a drogok okozta szenvedésről, az egyik fontos lépést jelenthetik a megoldás felé. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy a korábbi jó gyakorlatok – éjféli pingpongklub a fiataloknak, nyilvános beszélgetés a témáról – miként éleszthetőek újjá. Át kell gondolni, hogyan lehet felzárkóztatni a tanulmányaikat megszakító, lemorzsolódó diákokat, illetve értelmes, értékteremtő munkát biztosítani számukra. A hamarosan elkészülő cselekvési terv egyfajta ajánlás lesz a településeknek, amely formálható, ötletekkel gazdagítható.