Olvasónk hívta fel portálunk figyelmét, hogy Felnémet felett hatalmas füst terjeng. A helyszínre több tűzoltó is érkezett.

Kerestük a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik azt a tájékoztatást adták, hogy lángra kapott az aljnövényzet Eger külterületén, a Béke utca folytatásánál. A tűzhöz riasztották az egri és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat. Az oltást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínre tartanak a gyöngyösi hivatásos tűzoltók is.

Frissítés 18:30: Nyolc tűzoltóautó van jelenleg is a helyszínen, 20 hivatásos és 7 önkéntes tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat vízsugarakkal és kéziszerszámokkal. Az oltást nehezíti, hogy nagy a szárazság. Hevesi Katalin, ügyeletes megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta azt is, hogy nagy területen pusztítanak a lángok, de úgy tűnik a város irányába sikerült megfékezni a tovább terjedést. Erdészek is segítik a tűzoltók munkáját.





Forrás: Kovács Borbála/beküldött

Frissítés 19:30 Az egységek eloltották a tüzet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.