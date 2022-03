A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást egy helyi lakos ellen.

A nyomozás adatai alapján a 25 éves férfi március 11-én 16 óra 45 perc és március 12-én 10 óra között két parkoló autót is feltört Heves belterületén, majd ellopta azok akkumulátorát, illetve az egyik jármű utasteréből egy pár cipőt is elvitt - számolt be a Heolnak Mezeiné Kovács Nikoletta rendőrségi sajtóreferens.

A rendőrök az adatgyűjtést követően azonosították a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható M. Istvánt, akit 2022. március 17-én otthonában elfogtak és gyanúsítottként hallgattak ki. Továbbá a nyomozók megtalálták az ellopott akkumulátorokat is, melyeket visszaadtak a tulajdonosoknak.