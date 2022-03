A Heves Megyei Főügyészség nemrég összegezte a tavaly végzett szakmai munkáját. Beszámolójában dr. Szalóki Zoltán főügyész elöljáróban azt emelte ki, hogy a két éve tartó pandémiás helyzet tavaly is rendkívüli kihívások elé állította az ügyészséget. Ám a szervezet ezekben a válságos időkben is képes volt megbirkózni a nehézségekkel, sokszor az innovativitására támaszkodva a korábbi tapasztalatok ­mellett.



– A tradíciók fontosságát előtérbe helyezte az, hogy Magyarország Ügyészsége 2021-ben ünnepelte a királyi ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. törvénycikk kihirdetésének – a modern magyar ügyészség megteremtésének és fennállásának – 150 éves évfordulóját – tette hozzá dr. Szalóki Zoltán. – Ez a jubileum Heves megyében is alkalmat adott az ügyészi szervezet múltjának felidézésére, jelenkori eredményeinek értékelésére, a jövőbeni kihívások áttekintésére.



A főügyész kijelentette, hogy 2020-ban a járványhelyzetben kidolgozott és központilag bevezetett újszerű munkavégzési, -szervezési metódusok, az ezekkel összefüggésben megteremtett és biztosított technikai lehetőségek a múlt évben már sok tekintetben a jó értelemben vett rutin mentén voltak alkalmazhatók. Leginkább a megfelelő technikai háttéren alapuló online otthoni munkavégzés s a telekommunikációs eszközöknek a büntetőeljárásban való egyre szélesebb körű felhasználása – például a távmeghallgatás – tette lehetővé a működőképesség fenntartása és a feladatok hiánytalan teljesítése mellett a magas színvonalú szakmai tevékenységet. Mindez mindkét ügyészségi szakág esetében, több szempontból is kiemelkedő eredményeket hozott.



Külön is kitért az egyes szakágak teljesítményének értékelésére. A büntetőjogi esetében az adatok hasonlóak voltak tavaly, mint az azt megelőző esztendőben. Jelentősebb eltérés – rendkívüli ítélkezési szünet hiányában – a tárgyaláson elbírált ügyek számának emelkedésében volt tapasztalható, ami több egyéb mutatóra is kihatott. A nehéz körülmények között továbbra is kiemelt cél volt a gyors és szakszerű ügyintézés.



– A közvetítői eljárásra utalás és a feltételes ügyészi felfüggesztés, mint a vádemelést elkerülő megoldások, tavaly is igen nagy gyakorisággal szerepeltek az ügyészség eszköztárában – ismertette a főügyész. – E két intézkedéshez is kapcsolódóan kiemelkedő arányban helyeztek kilátásba ügyészségi határozatot vagy intézkedést az ügyészségek. Az eljárások gyorsítása, illetve egyszerűsítése jegyében, a vádemelések körében a tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát célzó ügyészi indítvány volt a leggyakoribb, ugyanakkor a bíróság elé állítás a járványveszély következtében szinte teljesen visszaszorult.



Az összefoglalóban szereplő számok arról tanúskodnak, hogy változatlanul magas volt tavaly az ügyészi fellebbezések száma, amelyek túlnyomó többsége – ám nem mindegyike – a büntetés súlyosítására irányult. A szabadságvesztések aránya 2021-ben országosan Heves megyében volt a legmagasabb, amiből a megyei bírói gyakorlat fokozatos szigorodására lehet következtetni.



Kiemelésre méltó tény, hogy a megye ügyészi szerveinek váderedményessége 98,98 százalékos volt, ami az utóbbi évtized legeredményesebb mutatói között szerepel.



– A közjogi szakágon belül a múlt esztendőben a büntetés-végrehajtási és a közérdekvédelmi szakterületen ellentétes tendenciák érvényesültek – folytatta a megye főügyésze. – Az előbbiben csökkent az ügyszám az előző évhez képest. Ez egyrészt a törvényességi ellenőrzések lefolytatását akadályozó koronavírus elleni védekezés körében szükséges intézkedéseknek, másrészt annak volt köszönhető, hogy a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a férőhelyek rendezése érdekében leginkább letartóztatások végrehajtását foganatosították. A több ügyszakot felölelő közérdekvédelmi szakterületen, tavalyelőtthöz viszonyítva, a külső szervektől érkezett ügyek száma 21,6, míg a saját kezdeményezéseké 37 százalékkal nőtt. Ennek következtében magasabb volt az érdemi intézkedések száma is.



A hivatalos dokumentumok azt igazolják, hogy a szakág – amellett, hogy a szabálysértési ügyek száma jelentősen nőtt – fokozta aktivitását a magánjogi ügyekben. Komoly előrelépést ért el az ügyészi kiemelt hatáskörök hatékonyabb gyakorlása terén a környezet- és gyermekvédelmi tárgyú eljárásokban is.



– Gyarapodott az online kiskereskedelem kapcsán elvégzett ellenőrzések és intézkedések mennyisége. Utóbbiak jellemzően az eladók honlapjain közzétett tisztességtelen általános szerződési feltételek kikü­szöbölését célozták a fogyasztók védelmében. Azok minden esetben eredményre vezettek. Jelentős és eredményes munkát végzett a közjogi szakág a cégtörvényességi ellenőrzések, s a társadalmi szervezetek működésének vizsgálata terén is – zárta közlését dr. Szalóki Zoltán.



Gyakorlat az eljárások gyorsítása - Heves megye főügyésze arról is tájékoztatott, hogy emelkedett az ügyészek részvételi aránya a tárgyalásokon. Ehhez képest magasabb volt a tárgyalás alapján hozott bírói döntések száma és aránya is. Az előkészítő ülésen hozott ítéletek mennyisége is tovább növekedett, így ez az eljárás gyorsítását szolgáló jogintézmény már a vádlottak közel 40 százalékát érintette, ami kiforrott gyakorlatra utal. Egyúttal előrevetíti a jövőbeni hasonló adatok valószínűségét.