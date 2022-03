Az elmúlt 24 órában hét anyagi kárral és egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába. Az egyik anyagi káros balesetnél a gépjárművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott - tájékoztatta portálunkat szerdán Szabó Boglárka megyei rendőrségi sajtóreferens.

A rendőrök március 15-én 12 óra 56 perckor Verpelét, Szabadság téren intézkedés alá vontak egy helyi lakost, aki úgy vezette motorkerékpárját, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A 38 éves férfit a rendőrök előállították az Egri Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették.

A rendőrök további két gépjárművezetővel szemben indítottak szabálysértési eljárást, mivel az ellenőrzéskor kiderült, hogy egyik sofőr sem rendelkezett vezetői engedéllyel.

A rendőrök ezúton is kérnek minden közlekedőt, hogy csak józanul üljenek a volán mögé. Magyarországon a zéró tolerancia elve van érvényben, vagyis a legcsekélyebb alkoholfogyasztás sem megengedett akkor, ha valaki gépjárművet vezet. Az alkoholos állapotban történő járművezetés rendkívül balesetveszélyes, ugyanis az elfogyasztott szeszesital hatására vezetés közben jelentős mértékben női a reakcióidő, a látótér beszűkül, tompulnak a reflexek, romlik a sebességbecslő és térérzékelő képesség. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy az ittas járművezetés akár letöltendő börtönbüntetéssel is szankcionálható.