A vegetációs tűzestek során megyénkben újabb 143 focipályányi száraz növényzettel borított, bokros terület vált a tűz martalékává. A beavatkozást igénylő esetek mellett 6 téves jelzés is érkezett a megyei ügyeletre - írja a katasztrófavédelem.

A lerakódott égésterméktől eldugult kéményből áramlott a füst egy családi ház padlásterébe Sirok Petőfi Sándor útján, szombat kora reggel. A pétervásárai hivatásos tűzoltók a kazánból az éghető anyagot eltávolították, majd értesítették a kéményseprőket. Az ingatlan gázkazánjával a házat tovább tudták fűteni, így a lakóknak nem kellett elhagyniuk otthonukat.

Lángra kapott egy tizenkét négyzetméteres fatároló Egerbaktán, az Arany János utcában, szombat délelőtt. Az egri hivatásos tűzoltók a lángokat két vízsugárral eloltották, az épületből pedig kihoztak két gázpalackot. A tűzben nem sérült senki.

Egy százhúsz négyzetméteres lakóépület tetőszerkezete, konyhája és kamrája, valamint a mellé épített melléképület égett szombat délelőtt Poroszlón, a Temető úton. A tűz egy másik melléképületre is átterjedt. Az esethez riasztott tiszafüredi, mezőkövesdi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók előbb körülhatárolták a tüzet, majd három vízsugárral a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották a lángokat. A ház lakói átmenetileg rokonokhoz költöztek.

Egy hétvégi ház tetőszerkezete és egy melléképület égett Eger külterületén szombat délután. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik több oldalról, vízsugarakkal eloltották a lángokat.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó szombaton kora este az M3-as autópálya a 67-es kilométernél, Ecséd térségében. A tűzhöz a gyöngyösi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral eloltották a lángokat.

Szalagkorlátnak ütközött egy gépjármű vasárnap reggel az M3-as autópálya 89-es kilométerénél, Gyöngyöshalász térségében. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót, majd biztosították a helyszínt. Az eset során senki nem sérült meg.

Vasárnap délután a hatvani hivatásos és a horti önkéntes tűzoltók a mentőknek egy ingatlanba segítettek bejutni, hogy a ház lakóját megvizsgálhassák.

Egy pince, a közelében lévő melléképület tetőszerkezete és elszáradt növényzet égett Mátranovák Nefelejcs útján vasárnap kora este. A pétervásárai hivatásos tűzoltók és az Észak Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vonultak az esethez, vízzel megfékezték a lángokat. A tűzben személyi sérülés nem történt.

Megyénk tűzoltói 34 alkalommal vonultak szabadtéri tűzesethez. A lángok által érintett területek nagysága néhány négyzetmétertől több tíz hektárra is kiterjedtek, a legnagyobb leégett terület közel 60 hektár volt Tenk és Dormánd határában. A tűzben egy vadles és hat szalmabála is megsemmisült. Az oltást az erős szél nehezítette, a munkálatokat egy vízszállító tűzoltó gépjármű is segítette.

A leégett területeken számos alkalommal visszavonhatatlan károk keletkezhetnek. Az ott élő állatok – ha életben maradnak – elvesztik az otthonukat. Annak érdekében, hogy megelőzzük a természetet és épített környezetet is veszélyeztető tüzeket, tartsuk be a tűzgyújtás szabályait, továbbá vegyük figyelembe, hogy március 10-e óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, március 21-én pedig tartósan vízhiányos időszak vette kezdetét.