Továbbá az Egri Rendőrkapitányság munkatársa BikeSafe ingyenes kerékpár-regisztrációt is biztosított. A kétkerekűekről fotókat készített, valamint az adatait - szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek – rögzítette. A program fő célja, hogy a kerékpárok adatai egy rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is.

Az érdeklődők, az esemény zárásaként - rendőri felvezetés mellett - egy közös felvonuláson vehettek részt az ellenőrzött és előírásoknak megfelelő, biztonságos biciklikkel.