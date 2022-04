Kedden négy hektáron kigyulladt a száraz növényzet és az erdő aljnövényzete Szentdomonkos és Tarnalelesz külterülete között. Információink szerint a tűzesetben két ember is megsérült, az egyikükre fekvő helyzetben találtak a kert végén, nagy kiterjedésű égési sérülésekkel. A helyszínre két mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett.

Hétfőn Noszvajon csaptak fel a lángok Szabó Péter polgármester tájékoztatása szerint, a Tekenőhát és a Nagyfa Lapos között, ami egy erdőre is kiterjedt. Mint írta, hatalmas katasztrófát előztek meg önkéntes segítők, illetve az egri, szomolyai és mezőkövesdi tűzoltók közreműködésével. Felhívta a helyiek figyelmét, hogy tilos tüzet gyújtani. Ezt hangsúlyozta a napokban az országos és a megyei katasztrófavédelem is, ugyanis emberemlékezet óta nem látott számban tombolnak a lángok.

Közösségi oldalán az országos tűzoltóság azt írta, ez már nekik is sok.- A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben többen választanak kinti programokat vagy kezdik el a kerti munkálatokat – tájékoztatta portálunkat Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő. – A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelent a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek kilencvenkilenc százalékát emberek okozzák. Az idén a hosszan tartó szárazságnak és csapadékmentes tavaszi időjárásnak köszönhetően az esetek száma nagyban megnőtt.

Február közepétől Heves megyében tűzgyújtási tilalom volt érvényben

Március 21-től tartósan vízhiányos időszak jellemző. Elmondta, március 27-ig Heves megye tűzoltóit 536 alkalommal riasztották szabad területeken keletkezett tüzekhez. Ebben még nem szerepelnek a fent említett esetek.

– Személyi sérülés egy alkalommal ez időszakban is történt. Az év elejétől az elmúlt vasárnapig 1680 hektárnyi terület égett le. A szabadtéri tüzek jellemzően hétvégi házakra, melléképületekre és néhányszor lakóházakra is átterjedtek. A vegetációs tüzeknek környezetkárosító hatásuk is van, elpusztítják az állatok élőhelyét, a gyorsan terjedő lángok elől sokszor a nagyobbak sem tudnak elmenekülni – húzta alá a szóvivő. Kérdésünkre elárulta, tavaly ugyanebben az időszakban csak 117-szer riasztották megyénk tűzoltóit szabadtéri tűzesetekhez és 95 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok, akkor senki sem sérült meg. Tavalyelőtt 179 alkalommal vonultak a szabadtéri tüzekhez. Akkor 207 hektárt érintettek a tüzek, személyi sérülés szintén nem történt.

Több mint húsz tűz egy nap alattMegyénk tűzoltói csak az elmúlt hétvégén harmincnégy alkalommal avatkoztak be a felcsapó lángok miatt. A tüzek által érintett területek nagysága néhány négyzetmétertől több tíz hektárra is kiterjedtek, a legnagyobb leégett terület közel hatvan hektár volt Tenk és Dormánd határában. Ebben a tűzben egy vadles és hat szalmabála is megsemmisült. Az oltást egyébként az erős szél nehezítette, pedig a munkálatokat egy vízszállító tűzoltó gépjármű is segítette. A leégett területeken számos alkalommal visszavonhatatlan károk keletkezhetnek. Hétfőn huszonnégy alkalommal vonultak a tűzoltók szabad területeken keletkezett tűzesethez. Jellemzően kis részeken égett a száraz növényzet, számos alkalommal szabálytalanul égettek zöldhulladékot a település lakói. A legnagyobb tűzzel érintett terület a már említett Novaj és Bükkzsérc közötti.