A Mezei család elmondta, hogy a vírushelyzet miatt a kisfiú a szülinapját közösségben még nem is tudta megünnepelni, ezért idén, ha lenne lehetőség, a tűzoltóknál szeretnék tiszteletüket tenni, hiszen ők Marci példaképei - számolt be róla honlapján a megyei katasztrófavédelem.

Az egri tűzoltóságon az egész családot nagy szeretettel fogadták, Marcit szülei és a nyolcéves testvére, Panni is elkísérte a nagy napon. Az ünnepelt először csodálkozó tekintettel figyelte az óriási tűzoltó gépjárműveket, miután alaposan szemügyre vette azokat, ki is adta a parancsot: - Abba az autóba szeretnék beülni! - hangosan kurjantva. Marci mindig is érdeklődött a tűzoltók technikája, munkája iránt, a mai napon a műszaki dolgok vonzották a legjobban. Szinte minden járművet megvizsgált, a vezető ülését kipróbálta, megállapította, hogy jó kocsikkal vannak felszerelve az egri tűzoltók.