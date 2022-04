2022 első negyedévében 136 lakástűzhöz riasztották Heves megye tűzoltóegységeit - tájékoztatta portálunkat Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi szóvivő. 3 ember sérült meg a káresetek során. Az első negyedévben keletkezett lakástüzek eloltásához 241 tűzoltójármű vonult, az épületekben, melléképületekben közel 2000 négyzetméternyi terület égett le. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát 2 esetben kellett tűzvizsgálati eljárás keretében feltárni, 6 épület oltásakor gázpalackok nehezítették a munkálatokat.

A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra volt visszavezethető. A lángok leggyakrabban kéményben, konyhában, hálószobában, tárolóban, illetve nappaliban csaptak fel. Leggyakrabban idős emberek válnak ilyen esetek áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, addigra már halálos mennyiségű füstöt lélegeznek be.

A lakástüzek megelőzése érdekében éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriztessük a fűtőeszközeinket is. Ha régi házban élünk, rendszeres időközönként érdemes felülvizsgáltatni az elektromos hálózatot. Tanácsos a konyhába, hálóba, nappaliba füstérzékelőt elhelyezni. Olyan lakásban, házban, ahol füstérzékelő működött, senki nem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, a károk mértéke is csekély volt.Az első negyedévben 5 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt megyénk tűzoltóit. 3 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, Heves megyében idén halálos áldozatot nem követelt a csendes gyilkos. Minden nyílt lánggal működő fűtő- és vízmelegítő eszköz használata során mérgező gáz fejlődhet. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánok meghibásodása miatt keletkezhet szén-monoxid. Egy kandalló, cserépkályha, vaskályha, vegyes tüzelésű kazán, sőt egy fali vízmelegítő is veszélyforrás lehet, ha működtetése közben nem biztosított a megfelelő levegő-utánpótlás.