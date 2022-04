Személyautóba rohant egy kamion Gyöngyöshalászon az Atkári út és a Kertész út találkozásánál, erősítette meg a Katasztrófavédelem portálunknak. A mentésben mentőhelikopter is segít, az érintett útszakaszt lezárták. Az esetről a Gyöngyös TV is készített felvételt, melyet hivatalos Facebook-oldalán közzé is tett.