A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított egy akkor még 17 éves fiatal ellen, aki 2021. december 10-én betört egy hevesi telephelyre, majd onnan készpénzt és szerszámokat lopott el - jelezte portálunknak Szabó Boglárka, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A gyanúsítás során kiderült, hogy a hónapban másik három bűncselekményt is elkövetett, volt ahol, szerszámokat, kerítést, valamint egy üzletből szeszesitalt is ellopott, az egyik helyen egy kávéautomatát rongált meg. A gyanúsított 2022. márciusban és áprilisban másik két bűncselekményt is elkövetett, akkor már felnőttként. Mindkét esetben ugyanarra a hevesi telephelyre tört be. Először márciusban egy kávéautomatát rongált meg, majd abból ellopta az összes pénzt, majd áprilisban egy italautomatát vett célul, melyet megrongált és abból is ellopta a benne található készpénzt és italokat.A nyomozók már tudták, hogy ki követhette el a lopásokat, ezért április 3-án otthonában elfogták M. Dánielt, akit előállítottak a Hevesi Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. Beismerő vallomást tett, ellene lopás bűncselekmények elkövetése miatt indult eljárás, továbbá kezdeményezték bűnügyi felügyeletének elrendelését.