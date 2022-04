Mint ahogy arról pénteken részletesen beszámoltunk, Ludason csaptak fel a lángok, a gyöngyösi hivatásos tűzoltók két gépjárművel vonultak az esethez. Egy gázpalack felrobbant kiérkezésük előtt, további ötöt pedig kihoztak az épületből majd visszahűtötték azokat. Három embert menekítettek ki, őket a kiérkező mentők vették gondjaikba.

A ludasi polgármester, Vargáné Csengeri Mónika Facebookon kéri a szerencsétlenül járt család megsegítését.

– Szomorúan indult a húsvét egy ludasi család számára: leégett a falu hentesének és idős anyukájának frissen felújított háza, és új hentes kisüzeme. A tűzoltók hősiesen küzdöttek a lángokkal, azonban a tűz a főépületre is átterjedt. A hentesüzem kiégett, a lakóépület tetőszerkezete is. Az oltás miatt a lakóépület lakhatatlanná vált. Hentes barátunk a tűzben sérüléseket is szenvedett. 80 éves édesanyja lelkileg megroppant – fogalmaz a polgármester a posztban.



– A bajba került család nevében is hálásan köszönöm a tűzoltók és az önkéntes segítők lelkiismeretes munkáját. Köszönjük mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a munkához a mentés és kiköltöztetés óráiban. Ismételten bebizonyosodott, hogy Ludas közössége a nagy bajban mindig összefog és azonnal a bajba kerültek segítségére siet – emelte ki.

Mint írta, kér mindenkit, lehetőségeihez mérten járuljon hozzá, hogy a tűzkárosultak minél előbb rendbe hozhassák az életüket! A támogatásokat az alábbi számlaszámra várják: 11773078-05474385, számlatulajdonos: Berényi Laura, közlemény: „Adomány”. Mivel a házból a család értékeit próbálták megmenteni, ezért pénzadományokat vár a család, az újjáépítés megkezdéséhez.



🆘 Akinek nincs lehetősége pénzintézeti átutalásra, adományait átvételi elismervénnyel készpénzes felajánlásként is megteheti Kiss György Andrásné Ludas, Fő út 58. sz. alatti lakásánál. Ő, a szociális bizottság munkatársa juttatja el a támogatást a károsultaknak.

Felajánlásaikat és nyújtott segítségüket hálásan köszöni a

bajbajutott család!