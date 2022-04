Mezeiné Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense számos, a motorosokat és a többi közelekedőt is érintő hasznos tanácsot osztott meg velünk. Ahogy a police.hu-n is olvasható, az idő javulásával a motorosok egyre nagyobb számban jelennek meg a közutakon. Nem árt azonban, ha pár dolgot ellenőriznek a motorokon, s ők magunk is újra felkészülnek a motorozásra.

Indulás előtt

Az ellenőrzések minden esetben terjedjenek ki:

a rugóstagokra, teleszkópokra

kormány- és fékberendezésekre,

világítóberendezésekre,

akkumulátor töltöttségére,

gumiabroncs állapotára.

A biztonságos motorozás egyik alapeleme a megfelelő minőségű és mintázatú gumiabroncs megléte, hiszen ez az a része a motorkerékpárnak, amely találkozik, érintkezik, a kapcsolatot tartja az úttesttel. Az olajcsere minden szezon kezdetekor ajánlott.

Készítsük fel magunkat is!

Pár hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is eltompulhatnak a reflexei. Kezdetben óvatosan használjuk motorunkat addig, amíg nem kerülünk újra edzett állapotba. A körültekintő motorozás a körülöttünk közlekedők miatt is fontos, hiszen jó pár hónapig az autósok sem láttak motorosokat, így nekik is újra meg kell szokni a jelenlétüket az utakon. Még az első út előtt fontos ellenőrizni a meglévő biztonsági felszereléseinket. A bukósisak esetében a sértetlen és rendszeresen tisztított, karbantartott sisak elengedhetetlen. Hasonló gondoskodásra van szükség a védőkabát és nadrág, a motoros lábbelik, illetve a kesztyűk és különböző protektorok esetében is.

Végre újra nyeregben

Még a rutinos motorosoknak is érdemes elgondolkodniuk azon, hogy egy rövidebb motoros vezetéstechnikai képzéssel felfrissítsék tudásukat. A megfelelően elsajátított kezelési vagy fékezési technikák életet menthetnek, nem utolsósorban a motort is megvédhetik a nagyobb sérülésektől.

Egyéb fontos dolgok:

Motorozás előtt mindig tájékozódni kell az időjárási és útviszonyokról!

Csak kifogástalan műszaki állapotú, érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező motorkerékpárral lehet útnak indulni!

Mindig be kell tartani a KRESZ vonatkozó szabályait!

Az irányváltoztatást hátratekintés után jelezni kell!

A sávok és az összefüggő gépjárműoszlopok közötti szlalomozás életveszélyes, hiszen az autónak „holttere” van! Nem elég, hogy a motoros lát, fontos, hogy őt is lássák!

A motorozásról nem csak motorosoknak

Személygépkocsi, tehergépjármű, mezőgazdasági vontató vagy egyéb, két nyomon haladó jármű vezetőjeként az alábbiakra kell figyelni a motorosokkal kapcsolatban: