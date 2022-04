Az értékelés főbb szempontjairól a hétfőn az egri Törvényházban tartott összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón beszélt.

Kifejtette: a bíróságok ügyforgalmi helyzetének alakulása három mutató alapján vizsgálható legjobban, az érkezett, a befejezett és a folyamatban maradt ügyek egymáshoz viszonyításával. A járványhelyzetben, a megváltozott körülmények között 2020-ban inkább az ügyérkezés csökkenése volt tapasztalható az ország bíróságain. Ez alól az Egri Törvényszék sem volt kivétel.

Itt ugyanakkor tavaly 7,5 százalékkal nőtt a befutott ügyek száma, ami az országos átlag több mint kétszerese. E forgalmat a törvényszék sikerrel dolgozta fel, hiszen az előző évben 32 ezer 665 ügyet fejeztek be, ezzel jelentősen, közel tíz százalékkal haladták meg a 2020-as esztendő adatait.

Csökkent az ügyhátralék

Az ügyhátralékot is mérsékelték az Egri Törvényszéken, s így a folyamatban maradtak száma 6,6 százalékkal csökkent.

Dr. Senyei György arról is szólt, hogy nagy a jelentősége a bírói munka értékelésében az ítélkezés megalapozottságának, s az időszerűségi mutatóknak. Ezek érintik ugyanis leginkább a jogkereső közönséget. Még 2020 második félévében született központi intézkedés az elhúzódó peres ügyek mennyiségének csökkentése érdekében. Ennek nyomán hazánk bíróságain 33 százalékkal lett kevesebb a két éven túl húzódó perek aránya. Ebben az Egri Törvényszék magas szinten, hasonlóképpen egyharmados mérsékléssel teljesített.

Az ítélkezés társadalmi elfogadottságát mutatja, ha minél kevesebb jogorvoslati kérelem érkezik az elsőfokú döntések ellen A törvényszéken jogerő aránya a civilisztikai ügyszakban 93 százalék, elmondhatjuk, hogy tíz döntésből kilenc első fokon jogerőre emelkedik – közölte az OBH elnöke. – A hatályon kívül helyezési mutató is javult, tavaly 0,6 százalék volt a törvényszéken és a járásbíróságokon, ez az országban a második legjobb adat. Elismerést és köszönetet érdemel. Egyértelmű, hogy megalapozott és időszerű ítélkezés folyt a megyében.

Javultak a feltételek

A minőségi munkához szükséges technikai és tárgyi feltételek biztosítását kiemelt központi igazgatási feladatként említette dr. Senyei György. Az Egri Törvényszéken az elmúlt esztendőben 158 millió forint értékben döntöttek az épületenergetikai, biztonságtechnikai korszerűsítések, informatikai rendszer és a munkakörülmények javítását célzó eszközbeszerzések mellett. Kellően biztosította a törvényszék a bíróságon kívüli munkavégzés lehetőségét a pandémia idején. Felértékelődött a digitális megoldások alkalmazásának jelentősége is. Különösen érvényes ez a távmeghallgatásokra. Országosan harminc távmeghallgatási mobilvégpontot építettek be, egyet Egerben is. Így Heves megyében a távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermek száma kilencre emelkedett. A törvényszéken 2021-ben csaknem 60 százalékkal nőtt a távmeghallgatások aránya a korábbi évhez képest. Mindez jelzi, hogy az Egri Törvényszék munkája eredményes volt, amiért köszönet jár.



Hatvanhat bíró ítélkezett Hevesben – Az engedélyezett bírói álláshelyek száma az Egri Törvényszéken jelenleg hetvenegy – említette meg dr. Sallai Tamás. – A tényleges létszám az elmúlt esztendő végén 66 volt. Igazságügyi alkalmazottként 209-en dolgoznak. A bírói kirendeléseken túl nagy segítséget jelentettek a feladataink megoldásában az új informatikai eszközök, hiszen a bírák ennek köszönhetően tanulmányozhatták az iratokat az irodájukon kívül, illetve otthon is. Az ügyfelekkel való kommunikálás is megoldható volt az ügyfélfogadókban való személyes megjelenésük nélkül. A távmeghallgatás abban bizonyult előnyösnek, hogy például egy egri járásbírósági bíró az egri tárgyalóteremből is meg tudott hallgatni egy hatvani, vagy a megye határain túli, vagy akár külföldön élő tanút. Nagyobb arányban a büntető ügyszakban éltünk ezzel a lehetőséggel. A fejlesztésekről szólva elmondta, azokat idén is folytatják, az egri, illetve a gyöngyösi bíróságon elsősorban energetikai korszerűsítésekkel.

Dr. Sallai Tamás, az Egri Törvényszék elnöke a sajtótájékoztatón tudatta: tavaly 32 ezer 296 peres és nemperes ügy érkezett a törvényszékre, majdnem kétezerrel több mint 2020-ban. Ám az utóbbiak száma nőtt inkább. Ez összefügg a járványhelyzettel is. Előtérbe kerültek azok az eljárási formák, amelyek nem igényelték az ügyfelek személyes jelenlétét, tárgyalás tartását. A nemperes esetek növekedésében szerepet játszott a cégügyek számának emelkedése is, ami 11 százalékos volt 2020-hoz viszonyítva. Az ítélkezés megalapozottságát mutatja, hogy csökkent a megismételt jogi procedúrák aránya. Kiemelt figyelmet fordítottak az ügyek elbírálási, befejezési határidejének kedvező alakítására. Ennek érdekében rendszeresen konzultációkat, szakmai értekezleteket tartottak, betartva a járványügyi előírásokat.

A törvényszék elnöke sikeresnek ítélte az előző évi teljesítményüket.