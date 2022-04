Csaba a történetekről beszélt a Katasztrófavédelem című szakmai folyóirat áprilisi számában. Egyebek mellett arról is, milyen emlékeket hagyott benne és családjában az az este, amikor szabadnapján szívmasszázzsal segített egy balesetet szenvedett emberen.

– Az eset tavaly karácsony előtt pár nappal történt, tisztán emlékszem, már sötét volt kinn, kora este volt. A házunkból egy vendég távozott, kinyitottuk neki az ajtót – kezdte a történetet a törzsőrmester, aki akkor szabadnapját töltötte családja körében.

– Amint az ajtó kinyílt, egy hatalmas csattanást hallottunk és gyakorlatilag egy nő repült a házunk elé, hihetetlen volt a látvány – folytatta. Ezután látták a vészfékező autót is, pillanatok alatt összeállt a kép, hogy tulajdonképpen egy baleset szemtanúi. Az autó úgy ütött el a zebrán egy nőt, hogy a gyalogos csaknem húsz métert repült, és Balogék háza előtt zuhant a földre.

Forrás: Szőke Péter, Balogh Csaba (archívum)

– Először a sógorom ment oda, én hívtam a mentőket, akikkel végig kapcsolatban voltunk a kihangosított telefonon keresztül. Mikorra megadtam a mentőknek a pontos címet és gyorsan elmondtam mi történt, addigra már én is a nő mellett álltam – tette hozzá a törzsőrmester.

Megvizsgálták, kiderült, hogy sem légzése, sem keringése nem volt már, a nyaki verőerén próbálták kitapintani a pulzusát, de nem volt mit. Ekkor a mentők instrukcióit követve Csaba azonnal nekikezdett a szívmasszázsnak: – Az egri tűzoltóságon 2018-ban elvégzett kárhelyszíni elsősegélynyújtó képzésen tanultak is segítettek abban, hogy megőrizzem a lélekjelenlétem. A helyzet nagyon ijesztő és feszült volt, a nő gyermeke is sokkos állapotba került, őt a családom tagjai igyekeztek valamennyire megnyugtatni.

A törzsőrmester arcán látni lehetett, hogy szinte újra átélte a történteket, miközben az esetről mesélt: – Nem tudtam hirtelen, hogy a rémült kislányomhoz fussak-e, aki a házban várt, vagy maradjak, de tudtam, hogy nem hagyhatom abba, amit elkezdtem. Nem. Addig, míg a mentők kiérkeznek, biztosan nem állhattam meg – osztotta meg érzéseit Csaba.

A kitüntetés átvétele közben

Forrás: Szőke Péter, Balogh Csaba (archívum)

Pontosan nem tudott visszaemlékezni, hogy hány perc telt el, mire a rendőrök és a mentők megérkeztek, de addigra a gyors mellkasi kompressziónak köszönhetően a sérült életjelei visszatértek. A mentők és rendőrök csak néhány gyors kérdést tettek fel neki, Csaba ezután szaladt be a házba, hogy megölelje és megnyugtassa a lányát, a mentők pedig kórházba szállították a sérültet.

– A mai napig is bennünk van a sokk. Csak tettem, amit szerintem bárki megtett volna. Ha valakinek hasonló esetet kell megélnie, a legfontosabb, hogy ne veszítse el a józan ítélőképességét. Tudom, hogy ezt sokkal nehezebb megtenni, mint kimondani, de ha mi is pánikba esünk, csak ronthatunk a helyzeten – fejezte be a történetet Csaba.