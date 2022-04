Az idő javulásával a motorosok egyre nagyobb számban jelennek meg a közutakon. Nem árt azonban, ha pár dolgot ellenőriznek a motorokon, s ők maguk is újra felkészülnek a motorozásra. A Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság azt tanácsolja, indulás előtt az ellenőrzések minden esetben terjedjenek ki a rugóstagokra, teleszkópokra, kormány- és fékberendezésekre, világítóberendezésekre, akkumulátor töltöttségére és a gumiabroncs állapotára. Hozzáteszik, a motorosoknak magukat is illik felkészíteniük.

Pár hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is eltompulhatnak a reflexei. Azt ajánlják, kezdetben óvatosan használják motorjukat addig, amíg nem kerülnek újra edzett állapotba. A körültekintő motorozás a körülöttük közlekedők miatt is fontos, hiszen jó pár hónapig az autósok sem láttak motorosokat, így nekik is újra meg kell szokni a jelenlétüket az ­utakon.

Ám az autósoknak is figyelniük kell, a legfontosabb, tekintsék egyenrangú partnernek a motorost, így minden felesleges baleset elkerülhető. Egy elemzés szerint ugyanis Heves megyében is van olyan útszakasz, ahol a motoros és az autós balesetek száma közel azonos. A 24-es számú főút mátrai szakasza az, ahol a legtöbb baleset történik mind közül, de a Mátra környékén minden úton érdemes nagyon odafigyelni magunkra és másokra is.

A motor meghibásodása csak három százalékban okoz balesetet

Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóságtól származó adatok alapján 2019-ben szűkebb hazánkban 424 baleset történt, ebből autós 278, kerékpáros 28, tehergépkocsis 25, gyalogos 15, motoros 46, segédmotoros 24, autóbuszos öt, egyéb természetű pedig három volt. Tavaly több volt a szerencsétlenség, összesen 509, ebből autóval 349-et, kerékpárral 53-at, tehergépkocsival 37-et, gyalog 14-et, motorral 34-et, segédmotorral 14-et, autóbusszal négyet okoztak megyénkben.

A rendőrségi beszámoló szerint a balesetek 75 százaléka során a motoros másik járművel ütközik, 25 százaléka során valamilyen rögzített tárggyal, például fa vagy oszlop. A motor meghibásodása csak három százalékban okoz szerencsétlenséget.

A rendőrkapitányságok évről évre különböző módokon hívják fel a figyelmet a baleset-megelőzésre. Ennek apropóján május 21-én motoros közlekedésbiztonsági napot szerveznek az egri rutinpályán. A rendezvényre érkezők felfrissíthetik tudásukat KRESZ-lapok kitöltésével, gyakorolhatják a vezetést, technikai tudásukat továbbfejleszthetik. Mindennek természetesen az a célja, hogy visszaszorítsák a szerencsétlenségeket.