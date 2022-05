A Zsaru Magazin Facebook-oldalán közölte, hogy történik olyan is, hogy valaki öngyilkossági szándékkal megy a Bükkbe. Ilyen esetekről meséltek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság mélységi ellenőrzési alosztály járőrvezetői.

Végzetes lépésre szánta el magát egy nyírlugosi nő, az életét a Bükk hegységben akarta eldobni magától. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjába március 18-án érkezett bejelentés, hogy a nő ismeretlen helyre távozott otthonából, és véget akar vetni az életének, végrendeletet is hagyott.

– Mi is megkaptuk a jelzést, így először a kórházakban kezdtünk érdeklődni – meséli Jeney Lajos Zoltán törzszászlós. – Ekkor érkezett a hírt, hogy a hölgy telefonjának adatai alapján a Bükkben lehet, valahol Lillafüred környékén.

A Diósgyőri Rendőrőrs járőrei a keresésre indultak. Meg is találták az autóját az erdőben, az út mellett. Ezután indult el a kutatás, csatlakozott hozzájuk a Miskolci Önkormányzati Rendészet négy alkalmazottja is. Így végül összesen 14-en keresték az öngyilkosjelöltet.

– Prámer Máté százados, a Miskolci Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka riasztotta a kutyás egységet, majd felosztotta, hogy ki merre induljon el. Magunkhoz vettük az éjjellátókat – mondja Bánhegyi Ferenc főtörzszászlós.

A helyszínre érkezve az autó zárva volt, de a kocsi mellett papír zsebkendőt találtak. Ezt megjelölték, mivel keresőkutyát is kértek a helyszínre. Ekkor már éjjel egy óra lehetett.

– Megpróbáltuk belőni, hogy vajon merre is indulhatott el a nő – ezt már Gombos Máté törzsőrmester mondja. – Végül Prámer Máté mutatott egy irányt, így elindultunk a dombon felfelé. Olyan jó 500 métert mehettünk, amikor egy fa tövében megtaláltuk őt.

– Mivel tudtuk, hogy rendszeresen oxigénpalackra van szüksége, így már az nagy teljesítmény volt tőle, hogy ekkora távolságra el tudott menni az autótól, ráadásul dombnak felfelé – veszi át a szót Keninger András törzszászlós. – Gyenge életjelei voltak, és kezdett kihűlni is. Azt azért tudni kell, hogy itt, a Bükkben, a Zempléni-hegységben még a nyári kánikulában is néha hideg szokott lenni éjjel, nemhogy márciusban.

Gombos Máté, aki elvégezte a Police Medic képzést, szabaddá tette a légutakat, és megállapította, hogy a nő nehezen lélegzik már. Mellette, a földön a zsaruk találtak egy pokrócot. Arra ráemelték, és a négy sarkát fogva vitték le a szolgálati autójukig. Behelyezték, majd azzal vitték tovább az időközben a helyszín közelébe ért mentősök járművéhez. A mentőszolgálat munkatársai az asszonyt kórházba szállították. Az eset után a rokonok többször is kifejezték hálájukat, hogy megtalálták hozzátartozójukat.

A beszélgetés során persze szóba kerül, hogy Borsodban, ahol sok a hegy, az erdő, nem ritkaság, hogy valaki eltéved. A rendőröktől sorba jönnek a történetek.

– Aki nem akar, még az is el tud tévedni – mondja Keninger András. – Nemegyszer volt, hogy családokat kutattunk fel. Pár éve Jósvafőnél kellett keresni egy famíliát. Nekik sem volt helyismeretük, besötétedett, és eltévedtek. Azért itt az erdős, hegyes részen a sötét tényleg nagyon sötétet jelent. Nem látni semmit. Az pedig nagyon nyomasztó tud lenni, és sokan be is pánikolnak tőle.

– Volt olyan család is, akik kisgyerekekkel tévedtek el – veszi át a szót Jeney Lajos Zoltán törzszászlós. – Ők például hét órát tartózkodtak kint az erdőben. Az egyik gyerek olyan 4 éves volt. Teljesen átfagytak már.

– Annál az esetnél az apa konkrétan elsírta magát, amikor meglátott minket – vág közbe Keninger András. – Onnantól, amikor meglátnak minket, egyből biztonságban érzik magukat.

De előfordul „visszatérő” eltévedő is. A járőrvezetők elmesélték, hogy van egy 80 év körüli férfi, aki nagy természetjáró. Őt évente legalább egyszer meg kell keresni.

– Én kétszer találtam meg őt – Keninger törzszászlós.– Ő is mindig örül nekünk. De olyan helyeken találjuk meg, ahova sokkal fiatalabbaknak is nehéz lehet eljutni. Ő azonban megy. Jól fel van szerelkezve, mint a turisták, de aztán rásötétedik. Úgy szokott fogadni minket, hogy: „Tudtam, hogy megtalálnak!” De történt olyan is, hogy a feleségét letolta, amiért bejelentette az eltűnését, hiszen hazatalált volna. Bár szakadt az eső, és vaksötét volt.