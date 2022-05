A Tények riportjából most kiderült, hogy a tűz az egyik garázsban keletkezett és nagyon hamar átterjedt a szomszéd házak tetejére is. Hatalmas lángokkal égett, erről sokkoló felvételek készültek. Több mint 20 tűzoltó hét vízsugárral oltotta órákon át. Több gázpalackot is kihoztak a házakból, és egy kutyát is kimentettek. 12 ember maradt otthon nélkül.

A tulajdonos azt mondta: nem volt otthon, telefonon tudta meg, hogy ég a háza. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet, állítása szerint semmi sem volt a garázsban, ami lángra kaphatott volna. A tűzoltók négy gázpalackot hoztak ki a lángok közül, és egy kiskutyát is kimentettek.