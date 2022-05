A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályának munkatársa a bűnügyi technikusi kategóriában végzett az első helyen.

Ludányi Gyula a Zsaru Magazinnak elmondta: - 1985-ben jelentkeztem a Magyar Honvédséghez, ahol hét évig szolgáltam. Amikor az alakulatom megszűnt, 1992-ben arra gondoltam, hogy édesapám nyomán a rendőrségnél folytatom a munkát. Miskolcon végeztem az iskolát, előbb az Egri Rendőrkapitányságon lettem járőr, majd öt év múlva átkerültem a rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztályára, ahol segédtechnikusként, később katonai tanulmányaimat is felhasználva fegyverszakértőként dolgoztam. A bűnügyi helyszínelés mindig különösen érdekelt. Azon belül is a rendkívüli halálesetek vizsgálata. Elkezdtem kidolgozni egy módszert arra vonatkozóan, hogyan lehet a legmegbízhatóbban kettéválasztani az idegen- és az önkezűséget. Mindezt azért, hogy a legnyugodtabb lelkiismerettel tudjak otthagyni egy helyszínt - mondta.

A módszer még a halálnemeket is elkülönítette: az önakasztást, a vízbe fulladást, a mérgezést, a vasúti gázolást és a többit. Sőt. Legújabban ehhez hozzájött még az anafilaxiás sokk is, amit most nem részleteznék, de kiderült, hogy a vér bizonyos eleméből ezt is biztosan ki lehet mutatni - fogalmazott.

- Kidolgoztam a víz alatti helyszíni szemlék végrehajtásának módszertanát, ami azért volna fontos, mert amikor felhoznak a búvárok bizonyítékokat, a mélyben lévő helyszínen maradhatnak elemi szálak, amiket még nem vitt el a sodrás. Odalent a vízbe hajított bűnjelek elhelyezkedése is sokat mond: honnan dobták, miről dobhatták be... Nagyon szeretem a munkámat, ami egyben – a hagyományőrzés és a régi rendőrségi relikviák gyűjtése mellett – a hobbim is. Mindig azt szoktam mondani a fiatalabbaknak, hogy nekem sem esik jól, ha hajnali háromkor riasztanak, de amikor felveszem a ruhámat, akkor már elkezdek azon gondolkodni, hogyan lehet majd megoldani az ügyet. Alaptézis: a szemle egyszeri és megismételhetetlen. Az áldozat már nem tud magán segíteni. Ha becsületesen és jól végzem a munkámat, akkor én tudok segíteni abban, hogy meglegyen az elkövető, és megkapja a megérdemelt büntetését - tette hozzá Ludányi Gyula.