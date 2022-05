Útonállókra jellemző módon követtek el bűncselekményt utcán haladó asszonyokkal szemben a megye vádhatóságai által a bíróságra benyújtott vádiratok szerint. Egy alkalommal pedig a bűntény áldozatának lakásába is behatolt a támadó.

A büntetőeljárások állásáról keddi közlésében a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta portálunkat. Dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész első ügyként azt említette, amelyben a Gyöngyösi Járási Ügyészség rablás bűntettével vádol egy korábban többszörösen elítélt 27 éves férfit. Az illető a vád szerint tavaly november 10-én este a gyöngyösi buszpályaudvar közelében követte el a bűncselekményt. Ott figyelt fel az egyedül hazafelé gyalogló nőre. Követte, s amikor utolérte, akkor megkérdezte tőle, mennyi a pontos idő. A gyanútlan sértett, segíteni akarván, elővette a mobiltelefonját. Ekkor a vádlott azt erővel kicsavarta a kezéből, s rövid szóváltást követően elfutott vele a helyszínről.

– A vádhatóság az ügyben arra tett mértékes indítványt, hogy a bíróság – beismerése esetén – sújtsa négy év börtönbüntetéssel a terheltet, mellékbüntetésül tiltsa el őt ugyanennyi időre a közügyek gyakorlásától – ismertette a vádindítványt a főügyészség sajtószóvivője.

Erőszakos, vagyon elleni bűntény - A napjainkban hatályban lévő Büntető törvénykönyv 365. szakaszának rendelkezése értelmében a rablás tulajdonképpen vagyon elleni erőszakos bűncselekménynek minősül. Az említett törvényhely első bekezdése értelmében a bűntény úgy valósul meg, hogy a tettes idegen dolgot úgy vesz el mástól, hogy ennek érdekében vagy erőszakot, vagy súlyos és közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a sértettet bármely módon öntudatlan, illetve védekezésre képtelen állapotba helyezi. A jogforrás azt is tartalmazza, hogy ennek a bűncselekménynek a ­törvényi büntetési tétele két évtől – adott esetben, minősítő körülményeknél – akár tizenöt évig terjedő szabadságvesztés lehet. Kiemelt, társadalomra veszélyességét jól mutatja az is, hogy a törvényalkotó a rablásnak már az előkészületét is büntetni rendeli.

A Hatvani Járási Ügyészség ugyancsak rablás címén emelt vádat a napokban egy már letartóztatásban lévő 20 éves fiatallal szemben. Az ifjú a múlt esztendőben egy októberi délutánon erősen ittasan bement Apcon egy idős hölgy lakóházába, ahol kábító hatású nyugtatót követelt a házigazdától. Természetesen nem kapott, ezért elkezdett gyógyszer után kutatni a néni táskájában. A megtámadott ugyan igyekezett ebben őt megakadályozni, de az agresszív terhelt rátámadt, előbb ököllel megütötte, majd még fejen is rúgta. A bűntényt viszont nem tudta befejezni, mert egy kívülálló közbelépett.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a vádlott szeszes italtól mámoros állapotban különböző időpontokban több olyan erőszakos cselekményt is elkövetett a faluban, amelyek alkalmasak voltak a köznyugalom megzavarására.

A szakember tudatta, hogy az ügyészség mindezek miatt a minősített rablás bűntettének kísérlete mellett garázdasággal, rongálással és testi sértéssel is vádolja a fiatalembert, akivel szemben szankcióként öt év börtön és ötesztendei közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Szintén húszéves férfi a gyanúsítottja annak az ügynek, amely miatt az Egri Járási Ügyészség nyomozási bírója – ügyészi indítványra – kedden letartóztatta. A rendőrség azzal gyanúsítja őt, hogy az előző héten pénteken Gyöngyösön kirabolt az utcán egy 81 éves asszonyt. Az ifjú a vád szerint hátulról a földre rántotta a sértettet, utána elragadta tőle a kerekes bevásárlókocsiját, amellyel elszaladt.

– A folyamatban lévő nyomozásban a nyomozási bíró egyetértett azzal az ügyészi indítvánnyal, ami szerint az elkövető esetében fennáll a szökés veszélye, attól is alappal tartani lehet, hogy szabadlábon újabb bűntényeket követne el, ezért elrendelte a letartóztatását. A döntést az ügyész tudomásul vette, de a gyanúsított fellebbezést jelentett be ellene – közölte dr. Konkoly Thege László.