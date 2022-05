Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte portálunkkal, hogy a tizenhat csapat köszöntéseként Plachi Péter tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelem igazgatóhelyettese mondott beszédet, melyben méltatta az önkéntes tűzoltók önfeláldozását, és köszönetét fejezte ki az egyesületek katasztrófavédelmet segítő munkásságáért. Ezt követően Füzy Andrea a megyei tűzoltó szövetség elnöke nyitotta meg a versenyt, kiemelte, hogy a sportszerűség és a fair play a legfontosabb a próbatételen.

Közel százötven versenyző érkezett a megmérettetésre, a csapatok felnőtt női és férfi, illetve ifjúsági leány és fiú kategóriában hajtottak végre oltási gyakorlatot, váltófutást és a nemzetközi szabályoknak megfelelően szerelték meg a kismotorfecskendőket.

Rengeteg fiatal résztvevő volt az önkéntesek között, akik sugárzó arccal kapcsolták a tömlőket az osztóra, futottak a sugárcsővel és mutatták be a kemény munka és a sok gyakorlás eredményét. Az egyesületek tagjai és a hivatásosok jó bajtársi hangulatban, egymás és családjaik társaságában töltötték a napot, a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság kifestőkkel és tűzvédelmi totóval is szórakoztatta a fiatalokat. A rendezvényt az időjárás is kegyeibe fogadta, gyönyörű napsütéssel megajándékozva a versenyzőket, akik mindent beleadva, az idővel és egymással versengve futottak a célig. A megmérettetések közé a szervezők egy tűzoltógépjármű-húzóversenyt is beiktattak. A fiatalok egy kisebb gyorsbeavatkozó járművet, a felnőttek egy igazi gépjárműfecskendőt húztak el kötélen, közel 30 méteren keresztül. A szám nyertesei természetesen itt is a leggyorsabbak közül kerültek ki.

Az eredményhirdetésen Gyöngyöshalász önkormányzatának különdíját Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő és Pásztor János, Gyöngyöshalász polgármestere adta át, melyet a település felnőtt női csapata vehetett át.

A Gyöngyöshalásziak közül ők érték el a legjobb eredményt, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport által idén alapított Baló András Vándorkupát is hazavihették. A Grócz Jánosról elnevezett férfi vándorkupát pedig az összesített eredmények alapján az abasári önkéntesek megérdemelten vihették haza.

A megfeszített vetélkedőn az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

Forrás: heves.katasztrofavedelem.hu

További díjazottak:

Az önkéntes tűzoltó mozgalom érdekében kifejtett eredményes munkájáért elismerésben részesült Strumpf László, a Gyöngyöshalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.

A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség elismerő oklevelet adományozott Pászor János polgármester úr részére, az önkéntes tűzoltó mozgalom támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.

A Magyar Tűzoltó Szövetség Szent Flórián emlékérmet adományozott:

- Varga Géza úrnak, az MVM MÁTRA Erőmű tűzoltóparancsnok helyettesének évek óta végzett, lelkiismeretes munkájáért. Az emlékérem május 7-én, az MTSZ ünnepségén, Lakitelken került átadásra.

- Juhász Vilmos úrnak, a Vámosgyörki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokhelyettesének, a 49 év alatt végzett kiemelkedő munkájáért.