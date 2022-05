Mint arról portálunkon is beszámoltunk, kedden reggel leégett egy fiatal család otthona Egercsehiben, mindenük odalett. Az ingatlant körülbelül három éve vette a fiatal pár, amely most kezdte volna felújítani a telken lévő házat. Kétéves gyermekükkel eddig a férj édesapjáéknál laktak, de nemrégiben lakhatóvá tették az egyik melléképületet, fürdőszobát, konyhát is kialakítottak benne és odaköltöztek. Szomora Balázs dolgozni volt, felesége pedig a gyerekkel boltba ment, mire visszaért, az épület már lángolt. Vélhetően elektromos zárlat okozta a tüzet.