– Ők két csoportban érkeztek pénteken és hétfőn, illetve az Egri Kertvárosi Óvoda Gyermekkert Tagóvodájából hétfőn tizenkilenc kicsi jött látogatóba. Az ovisok az egész délelőttöt a tűzoltókkal töltötték, akik megmutatták az általuk használt autókat, a kicsik pénteken szemtanúi lehettek egy riasztásnak is, tátott szájjal figyelték ahogy a rúdon lecsúsztak majd villámgyorsan a nagy piros autóba pattantak hőseik. Hatalmas gyermekzaj mellett, hosszú sorok álltak a gépjárműveknél is, mindenki be szeretett volna az ülni az autókba – részletezte.

A móka nem is záródhatott volna mással, mint az egri tűzoltók által készített locsolós játékkal. Mindenki sikongatva oltotta a képzeletbeli tüzet, egy kis sugárcsővel lőttek be az ablakon, mely mögött a tartályt megtöltve a lakás tetején lévő lángok fokozatosa tűntek el. Az óvodások valódi tűzoltóként egy igazi védősisakkal felszerelve hajtották végre a tűzoltást, majd távozáskor kijelentették, hogy nagyon várják következő találkozást ez egri lánglovagokkal – fogalmazott Nagy Csaba.