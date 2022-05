Még mindig vannak olyanok akik "kukának" nézik a közterületeket. Szerencsére egyre több renitenst sikerül tetten érnünk most már nemcsak a belterületi részeken, hanem a külterületeken is. Így történt ez szombaton is a Sár- hegyen, ahol jogsértőket tetten érve 50 ezer forintos bírságot szabtunk ki – osztotta meg Facebookon a Városrendészet Gyöngyös.