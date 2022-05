A megrongált vasúti berendezések kijavítása, cseréje kapcsán merülhet fel a polgári jogi igény lehetősége. Polgári jogi igényét a sértett magánfélként érvényesítheti a büntető eljárásban. A polgári jogi igény érvényesítésére és elbírálására a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell. A büntetőeljárásban polgári jogi igényként az a kártérítésre, dolog kiadására vagy pénz fizetésére irányuló követelés érvényesíthető, amely a vád tárgyává tett cselekmény közvetlen következtében keletkezett – tájékoztatta portálunkat dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész.

Az Egri Járási Ügyészség rövid időn belül három ilyen, a polgári jogi igényt is megalapozó közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt indult bűnügyben emelt vádat, melyek során a MÁV Zrt., mint magánfél be is jelentette a kártérítési igényét.

Az egyik vádirat szerint egy húszas évei elején járó férfi 2021 októberében a hajnali órákban egy buli után - ahol ivott is - Hatvanban egy vasúti átjáró felé túl gyorsan haladt autójával, így a jármű megcsúszott, kidöntötte az átjáró „C” jelzésű fénysorompóját, nekiütközött az azt védő betontámfalnak, majd a kocsi a vasúti pályatest bal vágányán állt meg, akadályozva az arra tartó vonatok közlekedését. A balesetben az egyik utas könnyű sérüléseket szenvedett.

A vádlott azzal, hogy a vasúti biztosítóberendezést megrongálta, illetve azzal, hogy a járművével a vasúti pályán akadályt létesített a vasúti közlekedés biztonságát, mások életét, testi épségét veszélyeztette.

A vádhatóság közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja az elkövetőt, akivel szemben felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Sorompók törtek

A központi járási ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat azzal a szerb állampolgárságú férfival szemben, aki 2022 év elején Ludason közlekedett járműszerelvényével, amikor figyelmetlensége miatt későn észlelte, hogy a fénysorompó tilos jelzést ad, így a jelzés ellenére behajtott az átjáróba, ahol a lecsukódó sorompó csapórúdját letörte.

Végül az Egri Járási Ügyészség szintén közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt nyújtott be vádiratot egy 23 éves férfi ellen, aki 2022. január 1-jén Kálban egy vasúti átjárót figyelmetlenül közelített meg, így későn észlelte, hogy az ottani fényjelző készülék piros jelzést mutat, a sorompó pedig lezárt állapotban van, ezért járművével nekiütközött a félsorompó csapórúdjának, melyet letört.

Utóbbi két vádiratában az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

A MÁV Zrt., mint magánfél valamennyi alkalommal polgári jogi igényt terjesztett elő az elkövetőkkel szemben. A polgári jogi igény vonatkozásában az Egri Járási Ügyészség mindhárom esetben azt indítványozta, hogy a kártérítés kérdésében a polgári bíróság hozzon döntést. Az ügyészi indítványok oka az volt, hogy a polgári jogi igény elbírálása a büntetőeljárások elhúzódását eredményezhette volna.