Az Egri Járási Ügyészség – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapos nyomozását követően – két ügyben is vádat emelt egyes vállalkozások ügyvezetőivel szemben az általuk elkövetett bűncselekmények miatt.

A vádlottak egyike egy hevesi székhelyű kft. egyszemélyi felelős vezetője volt. A kft. 2017-ig működött, amikor is felszámolási eljárás indult ellene, ami 2020 őszén a vállalkozás cégbíróság általi megszüntetésével fejeződött be.

A működése során a cég 2015-ban és 2016-ban sorozatban hamis, úgynevezett „nullás” havi ÁFA bevallásokat nyújtott be a NAV-hoz, melyekben az ügyvezető eltitkolta a vállalkozás általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét annak ellenére, hogy ezt a kötelezettséget számlák igazolták. Ezeket, az általuk forgalmazott dolgok értékesítését igazoló, ÁFA összegeket is tartalmazó számlákat a kft. könyvelésébe a vádlott beállította ugyan, de az adót mégsem vallotta – és ennek megfelelően nem is fizette – be, amivel folyamatosan megtévesztette az állami adóhatóságot, és összesen 31 millió 857 ezer 397 forint vagyoni hátrányt okozott a Magyar Államnak a vádbeli időszak alatt.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírja, hogy adót kell fizetni az adóalany által belföldön ellenérték fejében teljesített termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása után. Ez az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul. A fizetendő adót a teljesítéskor kell megállapítani, majd adott esetben havonta bevallani és azt követően megfizetni. Termék értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása esetén az adó alapja az az ellenérték, amelyet a jogosult kap a termék beszerzőjétől, illetve a szolgáltatás igénybe vevőjétől. Az Áfa mértéke jellemzően az adó alapjának 27 százaléka.

A járási ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével, valamint folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségével vádolja az ügyvezetőt, akivel szemben büntetésül 3 év börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra, 4 év foglalkozástól eltiltásra, valamint 300 ezer forint pénzbüntetésre tett indítványt, továbbá a vádiratában indítványozta azt is, hogy a bíróság kötelezze a terheltet közel félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.