– A pályázat célja, hogy az óvodások és iskolások kreatív módon mutassák be a tűzoltók munkáját, a tűzvédelem fontosságát. Összesen 184 mű érkezett. Ily módon már most megkezdhetjük a tűzoltó pálya népszerűsítését, amely nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is várja – mondta Plachi Péter tűzoltó ezredes, a megyei tűzmegelőzési bizottság alelnöke.

– Az eszköz-, szín- és forma használat is nagyon izgalmas volt – emelte ki Mizsák-Bandis Barbara, az egri egyetem média és design intézetének tanára. A gyermekek szabadkézi és számítógépes rajzok, de vers és programírás kategóriában is alkottak.

A legközelebbi tűzoltóság bemutatót és oktatást tart majd azokban az intézményekben, ahonnan a legtöbb pályázat érkezett. Ezek az Egri Kertvárosi Óvoda és a szűcsi Bajzáth József Általános Iskola.

Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte portálunkkal, hogy a pályázatra idén is olyan alkotásokat vártak, amelyeken az óvodások és iskolások a saját szemszögükből ábrázolják a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportosan elkészített egyéb kézműves alkotásokat vártunk, az iskolások pedig rajzot, kézműves alkotást küldhettek, illetve írhattak verset vagy mesét, esetleg számítógépes programot is készíthettek.

A pályázat megyei fordulójának díjátadóját kedden délután az egri tűzoltó laktanyában tartottuk meg, megyénkből összesen 184 alkotás érkezett, 42 óvodás és 142 iskolás gyermek fantáziája szárnyalt alkotás közben. A nyertesek díjait Plachi Péter tűzoltó ezredes, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, egyben a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság alelnöke adta át. A gyermekek megtekinthették egymás műveit, a pályázatra készített verset pedig maga az írója olvasta fel. Zárásként a tűzoltók egy próbariasztást is bemutattak a kicsiknek, az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság összes gépjárművét egyszerre leriasztották, a készenléti állomány tagjai a gyermekek nagy csodálatára lecsúsztak a rúdon, majd kiálltak a tűzoltó kocsikkal a laktanya elé. Ezt követően a kísérő szülők és a kicsik tüzetesen megtekinthették azokat, fényképezkedhettek, kérdezhettek a lánglovagoktól, akik elmagyarázták minden kíváncsi csöppségnek, hogy mi mire is való.

Az az iskola, illetve óvoda, ahonnan a legtöbb pályamű érkezett, elnyerte a legkreatívabb óvoda és iskola címet. Az intézményekhez legközelebbi tűzoltóság bemutatót és tűzvédelmi oktatást fog tartani az óvodában és iskolában a fiataloknak.

Idén 42 pályamű érkezett óvodákból, ebből 16 pályamű az Egri Kertvárosi óvodából, így idén övék a "Legkreatívabb óvoda" cím.

Rengeteg, szebbnél-szebb és kreatív alkotás érkezett a megyei katasztrófavédelemhez, a bírálóbizottságot idén is megizzasztotta, hogy kinek milyen helyezést ítéljenek. A megyei első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos döntőben is. Hosszas tanakodás után az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

Óvodás korcsoport:

Szabadkézi rajz kategóriában

I. helyezett: Gyurik Zoltán - Kál, Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda

II. helyezett: Bíró Zoltán - Gyöngyös Város Óvodái, Katona József úti tagóvoda

III. helyezett: Gyurkó Mihály - Gyöngyös Város Óvodái, Katona József úti tagóvoda

Kézműves alkotás kategóriában

I. helyezett: Máté Botond - Egri Kertvárosi Óvoda Pillangó csoport

II. helyezett: Simon Zoé - Egri Kertvárosi Óvoda Pillangó csoport

III. helyezett Balla Léna - Egri Kertvárosi Óvoda Pillangó csoport

Iskolások:

Szabadkézi rajz kategóriában

6-10 éves korcsoport

I. helyezett: Rónai Dóra - Szent István Általános Iskola Maklár

II.helyezett: Tari Martin - Tarnamérai Általános Iskola

III. helyezett: Csintalan Noémi - Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Heves

11-14 éves korcsoport

I. helyezett: Tóth Laura - Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola

II. helyezett: Somodi Gréta - Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Heves

III. helyezett: Ujházi Levente - Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola

Egyéb alkotásként értékeltük a számítógépes programmal készített rajzokat.

I.helyezett: Rudas Olivér - Szűcsi Bajza József Általános Iskola

II helyezett: Horváth Hédi - Szűcsi Bajza József Általános Iskola

III. helyezett: Stadler Bianka - Szűcsi Bajza József Általános Iskola

Irodalmi alkotás 15-18 éves korcsoport

I.helyezett: Kettős Kata - Szűcsi Bajza József Általános Iskola

Számítógépes program kategória díjazottjai:

6-10 éves korcsoport

I.helyezett: Forgács Kristóf - Mezőtárkányi Általános Iskola

11-14 éves korcsoport

I.helyezett: Ruskó Anna - Szűcsi Bajza József Általános Iskola

II.helyezett: Horváth Hédi - Szűcsi Bajza József Általános Iskola

III.helyezett: Rudas Olivér - Szűcsi Bajza József Általános Iskola