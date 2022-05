Szombaton a heol.hu is írt a mentésről, most azonban egy videó is előkerült. A Tények beszámolójából kiderült, egy speciális hordágyon hoztak le egy sérült túrázót a tűzoltók és az Észak-Mátra Mentő Egyesület szakemberei szombat délután az Ágasvár hegyről. A mentésről videó is készült. Esett az eső, ezért csúszósak voltak a kövek, vélhetően ezért eshetett el. A mentést nehezítették a terepviszonyok, a túrázót végül bokasérülés gyanújával vitték kórházba.