A beavatkozó állomány tagjai kedden a bélapátfalvai ipari parkban adtak számot felkészültségükről, a terület ideálisnak bizonyult arra, hogy épített környezetben a szervezők különböző káresetek helyszíneit élethűen berendezzék a lánglovagoknak.

Az eseményt Plachi Péter tűzoltó ezredes, megyei igazgatóhelyettes nyitotta meg, aki bajtársias és fair vetélkedőt kívánt a megjelent Nógrád-megyei és az egri, gyöngyösi és hatvani hivatásosoknak. A megnyitót Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere személyes jelenlétével is megtisztelte, aki a város önkormányzati tűzoltósága lévén is ezer szállal kötődik a mentő-tűzvédelemhez. Minden egység egy teljes rajjal, hat fővel képviselte a tűzoltóságát, összesen harminc tűzoltó mérte össze tudását.

A versenyen a tűzoltás vezetésére jogosult kollégák, a beosztott tűzoltói állomány és a gépjárművezetők különböző elméleti kérdésekre válaszoltak a szakmai teszten. Ezt követték a gyakorlati feladatok, a rajoknak elsőként egy mélyből mentési feladatot kellett megoldaniuk. Egy fabábut – mely a sérültet szimbolizálta – egy közel 6 méter mély aknában meg kellett keresniük, hordágyra rögzíteniük, majd létrákon keresztül felhozniuk. Ezt több vezetéstechnikai próba is követte, a gépjárművezetők terelőkúpok között szlalomoztak, tolattak, továbbá egy kötélre rögzített követ is át kellett helyezniük menet közben a sofőr mellett ülő parancsnoknak egy vékony oszlopról egy másikra úgy, hogy az ne essen le. A következő próbatétel favágási gyakorlat volt, először egy közel 10 centiméter széles hasábot kellett levágni a fűrészesnek, az elemnek egy mintába bele is kellett férnie, majd mérés nélkül egy méter hosszúságúra kellett vágni a kihelyezett farönköt. A tűzoltók felkészültségét mutatja, hogy volt olyan csapat is, melynek fűrészese pontosan száz centiméterre szabta a fát.

A következő feladat egy műszaki mentés volt veszélyes anyag jelenlétében, a szervezők egy vasúti baleset helyszínét rendezték be, ahol a versenyzőknek egy embert ki kellett menteni a jármű alól, a beavatkozást az is nehezítette, hogy a közelben minden csapatnak más veszélyes anyagot kellett beazonosítania és a veszélynek megfelelően beöltöznie. Az utolsó feladat egy komplex mentési és tűzoltási feladat volt. A rajoknak újra a földfelszín alá kellett lehatolniuk, sötét, füsttel telített, pinceszerű folyosókon megkeresték a tűzfészket imitáló villogó lámpákat, eloltották a lángokat, gázpalackot kerestek meg, majd egy silóban rekedt embert is ki kellett menteniük mentőkötelek és létrák segítségével.

A szakmai versenyek az állomány elméleti és gyakorlati felkészültségét hivatottak felmérni, illetve fejleszteni. A versenyzők a hivatásuk gyakorlásához szükséges szakmai tudásukról, elméleti és gyakorlati feladatok megoldásán keresztül adtak számot, a bírók a védőruhák és szakfelszerelések helyes használatát, a mentések és a tűzoltás helyes mozzanatainak összehangoltságát, illetve az egységes csapatmunkát figyelték és pontozták a vetélkedőn. A tét pedig az volt, hogy a legjobban szereplő csapatok képviselhetik megyéjüket az Országos Szakmai Vetélkedőn.